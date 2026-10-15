Mense, la coppa potrà tornare dalla terza elementare in su
Grossetti e Belli (Consorzio Salumi) hanno incontrato la sindaca Tarasconi: «È stata disponibile, non vogliamo polemiche»
Marcello Pollastri
|4 ore fa
Dopo la lonza arrosto, senza più le scaloppine, potrebbe tornare anche la coppa. La regina dei salumi piacentini, scomparsa dal menu delle mense scolastiche, potrebbe essere reinserita nella prossima programmazione primaverile, ma con una limitazione: soltanto per gli alunni dalla terza elementare in su.
È l’impegno che la sindaca Katia Tarasconi si è assunta durante l’incontro di ieri in municipio con Antonio Grossetti, presidente del Consorzio Salumi Tipici, e il direttore Roberto Belli. Un’apertura che potrebbe contribuire a chiudere una polemica diventata, nel giro di pochi giorni, un caso politico e mediatico di rilevanza nazionale.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Ordini annullati: tutto esaurito anche il gestore». A San Nicolò dopo 60 anni chiude il distributore Enilive
2.
Pitbull azzanna un cagnolino e fugge tenendolo stretto tra i denti
3.
Una marea di auto per le castagne: «È furto, certi boschi sono privati»
4.
Chiude il cancello di fronte all’asilo: rivolta delle mamme