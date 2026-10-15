Mense, la coppa potrà tornare dalla terza elementare in su

Dopo la lonza arrosto, senza più le scaloppine, potrebbe tornare anche la coppa. La regina dei salumi piacentini, scomparsa dal menu delle mense scolastiche, potrebbe essere reinserita nella prossima programmazione primaverile, ma con una limitazione: soltanto per gli alunni dalla terza elementare in su.

È l’impegno che la sindaca Katia Tarasconi si è assunta durante l’incontro di ieri in municipio con Antonio Grossetti, presidente del Consorzio Salumi Tipici, e il direttore Roberto Belli. Un’apertura che potrebbe contribuire a chiudere una polemica diventata, nel giro di pochi giorni, un caso politico e mediatico di rilevanza nazionale.