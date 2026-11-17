L'Università Cattolica del Sacro Cuore entra tra i primi 400 atenei del mondo e conquista il nono posto nella classifica italiana. Un risultato che riguarda da vicino anche Piacenza, dove l'università è presente con uno dei suoi campus e dove la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, condivisa con la sede di Cremona, ha ottenuto un importante accreditamento internazionale.

Sono alcuni dei risultati illustrati oggi, martedì 17 novembre, dalla rettrice Elena Beccalli, durante la cerimonia di inaugurazione del 105° anno accademico, il 2026-2027, che si è svolta a Milano alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Accanto ai numeri e ai riconoscimenti, la giornata ha offerto l'occasione per una riflessione sul ruolo dell'università nella società, sulla formazione dei giovani e sulla responsabilità delle nuove generazioni. Al centro degli interventi, un tema scelto come filo conduttore dell'anno accademico: il bene comune.

La Cattolica sale al 388° posto mondiale

A fotografare la crescita dell'Ateneo è innanzitutto il QS World University Rankings 2027, una delle classifiche internazionali più conosciute. L'Università Cattolica raggiunge il 388° posto nel mondo, migliorando la posizione occupata nell'edizione precedente, quando si trovava al 409° posto.

Il risultato le consente di entrare tra i primi 400 atenei a livello mondiale e di collocarsi al nono posto fra le università italiane.

Un avanzamento che, secondo la rettrice Beccalli, conferma il rafforzamento della reputazione internazionale dell'università, già protagonista lo scorso anno del miglior risultato registrato nell'ultimo decennio.

La crescita non riguarda soltanto le classifiche. Nell'anno accademico appena inaugurato i nuovi iscritti sono 13.625, in aumento nei corsi di laurea triennale e magistrale. Complessivamente la comunità universitaria della Cattolica supera i 43mila studenti.

Si rafforza anche la dimensione internazionale, con un incremento del 13% degli studenti provenienti dall'estero rispetto all'anno precedente.

«Nei nostri campus si realizza davvero la circolarità dei talenti», ha sottolineato Beccalli, rivendicando il ruolo della Cattolica nel panorama europeo e ricordando che si tratta della più grande università cattolica d'Europa.

Piacenza-Cremona, il riconoscimento internazionale alla Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Nel discorso della rettrice ha trovato spazio anche un risultato che interessa direttamente il territorio piacentino.

Beccalli ha infatti richiamato l'accreditamento AACSB International ottenuto dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza della sede di Piacenza-Cremona, indicandolo fra gli elementi che testimoniano l'apprezzamento dell'Ateneo a livello globale.

AACSB International è un organismo internazionale che valuta la qualità delle istituzioni di formazione economico-aziendale sulla base di standard riguardanti, tra l'altro, l'attività didattica, la ricerca, l'organizzazione e il rapporto con il mondo professionale.



Il riconoscimento, valido per il periodo 2026-2032, rappresenta dunque un elemento di rilievo per la Facoltà che opera nei campus di Piacenza e Cremona, rafforzandone il posizionamento nel panorama della formazione universitaria internazionale.

È questo il collegamento più diretto tra i risultati presentati a Milano e la realtà piacentina, dove la Cattolica costituisce da tempo un punto di riferimento per la formazione, la ricerca e il rapporto con le imprese e le professioni.

Mattarella agli studenti: «I giovani meritano fiducia»

Se Beccalli ha illustrato risultati e prospettive dell'Ateneo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concentrato il proprio intervento soprattutto sul rapporto tra università e nuove generazioni.

Il Capo dello Stato ha ricordato come il principio del bene comune appartenga all'identità stessa della Cattolica, fin dalla sua fondazione, avvenuta 105 anni fa.

Richiamando il pensiero di Ezio Franceschini, terzo rettore dell'Ateneo, Mattarella ha sottolineato l'importanza di un'educazione capace di sviluppare autonomia, responsabilità e spirito critico.

«I giovani non sono un contenitore da riempire», ha affermato il presidente, ma persone chiamate a esercitare un ruolo attivo nella società.

Non devono limitarsi ad adattarsi alla realtà che ricevono in eredità: possono contribuire a trasformarla e migliorarla. È per questo, ha aggiunto, che la «generazione che sale» merita fiducia.

Un messaggio rivolto agli studenti ma anche alle istituzioni educative, chiamate ad accompagnare i cambiamenti di un'epoca caratterizzata da grandi opportunità e altrettante incertezze.

Per Mattarella, scuole e università hanno il compito fondamentale di trasmettere conoscenza, cultura e capacità di immaginare il futuro, mettendo i giovani nelle condizioni di diventarne protagonisti.

Beccalli: l'università non deve soltanto formare laureati

Il tema del bene comune ha attraversato l'intero discorso inaugurale della rettrice Elena Beccalli, che ha invitato a guardare all'istruzione non soltanto come a un investimento individuale, ma come a una risorsa per l'intera collettività.

I benefici dell'educazione, ha osservato, non si esauriscono infatti nelle opportunità offerte a chi studia: si estendono alla società, contribuendo al suo sviluppo culturale, economico e civile.

Una funzione particolarmente importante riguarda la mobilità sociale, vale a dire la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita attraverso lo studio e la formazione.

Un meccanismo che, secondo Beccalli, mostra oggi evidenti difficoltà, a causa del persistere delle disuguaglianze educative tra generazioni.

Da qui l'appello a rilanciare gli investimenti pubblici nell'istruzione, per restituirle la capacità di offrire opportunità anche a chi proviene da contesti meno favoriti.

La rettrice ha inoltre messo in guardia da una concezione dell'università ridotta a semplice fornitrice di servizi o a struttura incaricata di produrre laureati.

Il valore di un ateneo, ha sostenuto, non si misura soltanto dal numero dei titoli di studio rilasciati, ma anche dal contributo che offre alla costruzione della società.

In questa prospettiva, la conoscenza rappresenta un patrimonio condiviso, alimentato dalla collaborazione tra studenti, docenti e ricercatori.

La Costituzione come bussola per gli studenti

Nel suo intervento Beccalli ha dedicato ampio spazio anche alla Costituzione italiana, indicata come riferimento essenziale per orientare la responsabilità individuale e collettiva.

In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, l'Università Cattolica ha scelto di donare agli studenti una copia della Carta costituzionale, ricordando il contributo dei quattordici costituenti legati all'Ateneo.

Una particolare attenzione è stata riservata alle tre donne del gruppo: Laura Bianchini, Filomena Delli Castelli e Nilde Iotti.

Il richiamo alla Costituzione si inserisce in una riflessione più ampia sui beni che appartengono a tutti, dalla pace all'acqua, dal clima alla conoscenza, fino alle infrastrutture digitali.

Questioni che, secondo la rettrice, non possono essere affrontate confidando soltanto nelle scelte individuali o negli effetti del progresso tecnologico, ma richiedono una responsabilità condivisa.

Zuppi: l'Europa ha bisogno di rilanciare la propria unità

Alla cerimonia sono intervenuti anche il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Zuppi, e l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nella sua veste di presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori.

Zuppi ha ricordato il contributo offerto dalla Cattolica alla formazione di personalità che hanno partecipato alla costruzione delle istituzioni repubblicane e allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Un impegno che, a suo giudizio, dovrebbe oggi trovare una nuova espressione anche sul piano europeo, contribuendo a rilanciare il processo di integrazione dell'Unione in un contesto internazionale segnato dall'instabilità.

Delpini ha invece posto l'accento sulla necessità di custodire e rinnovare il patrimonio culturale e spirituale dell'Ateneo. Un'eredità che non può essere semplicemente conservata, ma deve continuare a produrre risultati attraverso l'impegno di chi studia, insegna e lavora nell'università.

Il nuovo Polo San Francesco e gli investimenti per il futuro

La giornata inaugurale si è conclusa con la visita del presidente Mattarella al nuovo Polo San Francesco, realizzato accanto alla sede storica milanese di largo Gemelli.

La rettrice Beccalli lo ha definito un «laboratorio di futuro», presentandolo come un esempio di riqualificazione urbana e di investimento destinato alle nuove generazioni.

È stata inoltre annunciata la prosecuzione della riconversione di un'ulteriore porzione dell'edificio.

L'inaugurazione del nuovo anno accademico ha così riunito due aspetti della vita dell'Università Cattolica: da un lato la crescita degli iscritti, i risultati nelle classifiche internazionali e i riconoscimenti ottenuti anche dalla sede di Piacenza-Cremona; dall'altro la volontà di ribadire una missione educativa che guarda oltre la formazione professionale.

Un'impostazione sintetizzata dal richiamo al bene comune, indicato come principio al quale orientare il futuro dell'Ateneo e il contributo delle nuove generazioni alla società.