Sembra svenuto al volante, poi dà in escandescenze e fugge: il video shock a Piacenza

Da un sospetto malore al volante a una scena di grande concitazione in mezzo alla strada, fino alla ripartenza improvvisa dell'automobilista. È quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre in via Francesco Saverio Bianchi, a Piacenza, dove un episodio decisamente movimentato è stato ripreso con un telefonino e il filmato è stato diffuso su Instagram.

Tutto sarebbe cominciato quando il conducente di un'Alfa Romeo Giulietta bianca, ferma in mezzo alla carreggiata, è apparso in difficoltà, tanto da non rispondere alle sollecitazioni delle persone presenti. Temendo che potesse essere stato colto da un grave malore, addirittura un arresto cardiaco, è scattato l'allarme sanitario. Sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'auto infermieristica.

Gli operatori sanitari hanno cercato di prestare assistenza all'automobilista, mentre alcuni giovani presenti hanno tentato di recuperare le chiavi della vettura. Un gesto che, secondo quanto riferito, aveva il solo scopo di spostare l'auto dalla carreggiata e consentire di gestire la situazione in sicurezza.

A quel punto, però, la situazione è improvvisamente degenerata. Il conducente, che fino ad allora appariva privo di sensi, si è ripreso e ha reagito in maniera estremamente agitata, dando origine a momenti di forte tensione.

Le immagini del video mostrano diverse persone attorno all'Alfa Romeo bianca, con gesti concitati e tentativi di gestire la situazione, mentre le altre automobili continuano a transitare lungo la strada. Una scena che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di passanti e automobilisti.

Ma non è finita qui. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo sarebbe poi riuscito a ripartire al volante della Giulietta, allontanandosi rapidamente in direzione del semaforo di viale Dante.

Restano da chiarire le cause del comportamento dell'automobilista e che cosa abbia provocato l'iniziale apparente stato di incoscienza. Quello che era cominciato come un intervento di soccorso sanitario si è così trasformato in un episodio di forte agitazione, documentato dalle immagini circolate sui social.