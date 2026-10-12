Si conoscono sui social e si sposano due volte: la favola di Davide e Han tra Piacenza e Taiwan

Due matrimoni a diecimila chilometri di distanza, tra Italia e Taiwan, e sette abiti da sposa realizzati personalmente dalla protagonista. È la storia di Davide Rossi, imprenditore piacentino di 46 anni, e Han Ying Lyn, stilista taiwanese di 35.

Conosciutisi sui social nel 2016, hanno coltivato la relazione tra viaggi e lunghi periodi di lontananza, fino al trasferimento di Han a Piacenza. Durante la pandemia sono rimasti bloccati otto mesi a Taiwan. La proposta di matrimonio è arrivata sulle note di Ed Sheeran, con Davide alla chitarra.

Nell'estate 2026 la coppia si è sposata prima a Tabiano di Salsomaggiore, poi a Taiwan, raggiunta anche da amici piacentini. Han ha confezionato sette degli otto abiti indossati nelle due cerimonie, utilizzando tessuti acquistati a Piacenza.

Il matrimonio taiwanese, celebrato in un golf club, ha previsto lo scambio delle promesse, cambi d'abito, piatti tradizionali e karaoke. Le promesse pronunciate in italiano sono state tradotte in mandarino grazie all'intelligenza artificiale.

Per gli amici arrivati da Piacenza, la famiglia della sposa ha organizzato anche un viaggio alla scoperta dell'isola, tra templi, musei e località costiere.