«Siamo dell’Inps»: anziana derubata a Piacenza, spariti soldi e gioielli

Si sono presentati come funzionari dell’Inps, eleganti e gentilissimi, promettendole una cassaforte per custodire denaro e gioielli. In realtà erano truffatori che hanno derubato un’anziana piacentina nella zona di via Don Minzoni.

La pensionata era appena uscita dalle Poste, dove aveva ritirato la pensione, quando due uomini sulla quarantina, a bordo di un Suv scuro, l’hanno chiamata per nome, conquistandone la fiducia con la scusa di un conoscente comune.

L’hanno quindi accompagnata a casa. Uno è salito nell’appartamento, mentre il complice è rimasto all’esterno. Fingendo di doverle consegnare una cassetta di sicurezza, il falso funzionario ha invitato la donna a raccogliere tutti i soldi e i preziosi.

Appena li ha appoggiati su un mobile, li ha afferrati ed è fuggito. Ingente il valore del bottino, ancora da quantificare. A raccontare l’accaduto è stata la figlia della vittima. Un vicino ha notato i due uomini e la loro auto. Indagano i carabinieri.