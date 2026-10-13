Caritas in trincea, il vescovo manda in aiuto un manager

Un rinforzo ai vertici della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio. Lo invia il vescovo Adriano Cevolotto che ufficializza la nomina del manager Giuseppe Gallinari quale vice direttore. Un aiuto concreto nella gestione di un ufficio pastorale della Chiesa cattolica - la Caritas è l’ufficio pastorale per la carità - sempre più oberato dall’assedio quotidiano delle vecchie e nuove povertà. Gallinari affiancherà il diacono Mario Idda nella direzione di un apparato ampio e complesso che conta oggi su oltre trenta operatori dipendenti, più tirocinanti e volontari.

In pensione da due anni, piacentino della parrocchia di San Paolo, Gallinari ha 69 anni, è sposato con Silvia e ha due figlie, Viola e Anna. Aderente fin dalla gioventù all’Azione Cattolica, nel mondo professionale è stato per trent’anni in Cementirossi in cui ha ricoperto il ruolo di direttore del personale. In precedenza ha avuto ruoli in Astra e Iveco. Presidente regionale di Formindustria (gli enti di formazione di Confindustria in Emilia-Romagna) a Piacenza ha presieduto l’ente di formazione Forpin. Gli sportivi se lo ricorderanno nelle vesti di vice presidente del Copra Volley dal 2000 al 2002, gli anni della storica promozione in A1.