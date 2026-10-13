Caro-carburanti, appello di Croce bianca: cena benefica per raccogliere fondi

Il caro-carburanti colpisce tutti, anche le associazioni di volontariato che hanno nobili fini, ma devono far fronte alle spese per i trasporti che effettuano ogni giorno. Proprio come Croce Bianca di Piacenza, che ha organizzato una cena benefica in programma per il 28 di ottobre all'azienda agrituristica Casa Nuova di Niviano di Rivergaro (via Casa Nuova 31).

L'appello a partecipare è arrivato dal presidente di Croce Bianca Alessandro Miglioli, dal coordinatore per le emergenze Paolo Rebecchi e dall'imprenditore Valter Bulla che supporterà l'organizzazione.

«Ci rivolgiamo ancora una volta ai cittadini di Piacenza – ha detto Miglioli – dobbiamo avere a che fare con l'aumento del costo del combustibile: ci sta creando difficoltà perché rischiamo di non avere disponibilità economiche per far girare le ambulanze in maniera del tutto autosufficiente, ricordo infatti che l'Azienda Sanitaria locale ci rimborsa una parte di spesa grazie a un accordo fatto tempo fa con prezzi molto diversi da quelli attuali, e lei stessa è in difficoltà per una situazione di questo genere. In più, abbiamo deciso di cambiare tutti gli infissi della nostra sede, scelta inevitabile perché hanno più di sessant'anni ed erano in pessime condizioni».

Per informazioni e prenotazioni: 3295933759, 0523/613976. Per contribuire si può anche donare tramite il codice Iban IT22x0623012607000000951504.