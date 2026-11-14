Cena benefica per hospice e Progetto Vita: «400 posti disponibili, venite a riempirli tutti»

«Ci saranno 400 posti disponibili, venite a riempirli tutti». L'appello arriva dalla dottoressa Daniela Aschieri, che invita i cittadini a partecipare alla sesta edizione della cena benefica di Piacenza Expo. L'appuntamento è per il prossimo 21 dicembre dalle 20, quest'anno l'evento avrà il titolo “Iris il fiore di Natale” e sarà appunto a favore dell'Hospice di Piacenza “La Casa di Iris” e di Progetto Vita.

Tutto è ormai pronto, ad annunciare la serata, ieri a Piacenza Expo, il direttore Davide Villa insieme ad Aschieri, Ernesto Grillo e Sante Ludovico per Progetto Vita e a Sergio Fuochi per l'Hospice di Piacenza, oltre ai rappresentanti dei partner coinvolti: Davide Sartori per Banca di Piacenza, Camilla Porcari per Gas Sales e l'imprenditore Valter Bulla. Altri partner dell'iniziativa, organizzata da Riccardo Palmerini, saranno Coldiretti, Confagricoltura, Cooperativa San Martino, Asipo, Apl, Assibroker, Molino Dallagiovanna, Eridano e Upa, con Libertà come media partner.

«Sarà un'occasione per ritrovarsi e fare del bene per due associazioni che hanno fatto tanto e tanto stanno facendo per il nostro territorio – ha spiegato Villa – l'invito è esteso a tutti i piacentini che avranno così la possibilità di aiutare anche quest'anno realtà importantissime per la comunità» Nelle cinque edizioni precedenti la cena di Piacenza Expo ha coinvolto circa 1500 persone raccogliendo oltre 63mila euro di contributi in beneficenza. «Ringrazio l'ente fieristico – ha aggiunto Fuochi – per aver pensato ancora una volta a Casa di Iris, sta diventando una bella tradizione natalizia con grande partecipazione, invito tutti a prendere parte anche quest'anno. Ricordo che avremo anche un altro importante evento per il nostro Hospice, il Comune e l'associazione dei presepi ci ospiteranno in Sant'Ilario per esporre il nostro banchetto durante l'esposizione dei presepisti, avremo i nostri manufatti che i cittadini potranno acquistare per darci un'ulteriore mano».