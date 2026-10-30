Biffi Arte: Gabriella Simoni presenta il libro “Non solo maranzine”

«I ragazzi esplodono prima, le ragazze prima implodono poi esplodono. Mentre i maschi sono più facilmente trascinati dalle dinamiche del gruppo, la galassia psicologica delle adolescenti è differente e ancora tutta da comprendere». Di questo universo, ne parla la giornalista e scrittrice Gabriella Simoni nel suo libro “Non solo maranzine”, che, il 7 novembre alle 17, verrà presentato alla Biffi Arte nell’ambito di PT Books, la rassegna delle novità editoriali inserita nella programmazione culturale della galleria.

Oltre all’autrice del volume, alla presentazione saranno presenti il Direttore di Libertà Gian Luca Rocco e la blogger letteraria Paola Torretta, che si occupa anche di comunicazione culturale.

Gabriella Simoni, impegnata da oltre trent’anni a raccontare guerre e conflitti, è stata una storica inviata per le reti Mediaset, oltre ad aver vinto molti premi giornalistici, fino ad arrivare a dedicarsi a tempo pieno alla realizzazione di libri e podcast. “Non solo maranzine” racconta undici storie di ragazze che vivono o hanno scelto di vivere ai margini della società, esplorandone il disagio, le paure e l’unicità del vissuto.