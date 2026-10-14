Gli Indiana Jones di Carpaneto portano a Pyrgi preziosi reperti

Di Andrea Naturani e del figlio Nicolò, Libertà ha scritto poco più di un anno fa. Sono gli “Indiana Jones” di Carpaneto, appassionati di archeologia e abili ricercatori. Tant’è che proprio nel maggio 2025 trovarono, in uno dei torrenti a secco che attraversano il paese, un peso da telaio probabilmente risalente al paleolitico, subito consegnato alla Soprintendenza.

Oggi raccontiamo un’altra storia.

Naturani ha infatti compiuto un altro gesto di cui beneficia tutta la collettività interessata al patrimonio artistico-architettonico nazionale: ha dato in prestito alla Soprintendenza dell’Etruria Meridionale due reperti, in terracotta, acquistati legittimamente attraverso delle aste, che sono risultati essere due frammenti di antefisse dell’edificio delle Venti Celle di Pyrgi, tra i migliori conservati.

La consegna è avvenuta qualche settimana fa, quando Andrea e il figlio Nicolò di otto anni sono stati a Roma, accolti dalla professoressa Laura Maria Michetti dell’università La Sapienza e da un gruppo di quasi 50 studenti di archeologia.