Cure sanitarie proibite per poveri e famiglie, l’sos dei medici cattolici
Il messaggio principale è declinato nelle parole di padre Bernard Jalckh, docente di bioetica all’Alberoni e assistente dei medici cattolici
Federico Frighi
|2 ore fa
Organizzatori e relatori del convegno
Non solo chi vive con un reddito sotto la soglia della povertà. Anche le famiglie della “fascia grigia” - sopra la soglia ed escluse dal sostegno sociale ma incapaci di sostenere i costi di mercato - fanno sempre più fatica ad accedere alle cure sanitarie. A lanciare l’sos sono i medici cattolici piacentini che hanno deciso di affrontare il tema nel loro convegno annuale tenutosi sabato scorso nella sala San Tommaso del Collegio Alberoni.
Il messaggio principale è declinato nelle parole di padre Bernard Jalckh, docente di bioetica all’Alberoni e assistente dei medici cattolici. «Chiediamo che ci sia più attenzione verso i deboli - dice -, verso quella fascia grigia della popolazione che ha difficoltà ad accedere alle cure sanitarie, a partire dalle persone più povere per arrivare agli immigrati, alle famiglie. Fanno fatica ad avere un accesso alla cura continuativo e anche snello, ovvero senza tutte le pratiche burocratiche che oggi disincentivano il farsi curare».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Pitbull azzanna un cagnolino e fugge tenendolo stretto tra i denti
2.
Inciampò e si ruppe la caviglia: Comune condannato a risarcirla con 47mila euro
3.
Rimangono a terra per tutta la notte, soccorsi dai carabinieri due ultranovantenni
4.
Allarme disordini a Piacenza il 24 ottobre: messaggi in chat al vaglio delle forze dell'ordine