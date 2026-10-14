Dipendenza da gioco d'azzardo, focus a Pontenure

L’associazione Il Sogno con la Fondazione La Ricerca e la Cooperativa Sociale L'Arco organizza giovedì 15 ottobre alle ore 21.00 a Villa Raggio un incontro sul gioco d’azzardo, evento che si propone di accendere i riflettori sulla dipendenza da gioco d'azzardo.

«Il gioco d’azzardo patologico continua a registrare numeri allarmanti, distruggendo famiglie e logorando il tessuto sociale anche sul nostro territorio. L'incontro nasce con l’obiettivo di fare informazione e prevenzione, per rompere il silenzio e offrire risposte concrete: è fondamentale non lasciare sole le persone che soffrono di questa dipendenza e i loro familiari», sottolineano gli organizzatori.

A guidare il dibattito saranno figure altamente qualificate del mondo medico e scientifico, come Maurizio Avanzi, responsabile della cura del disturbo da gioco d’azzardo AUSL Piacenza, le psicologhe del progetto Iceberg Monica Francani e Maria Rizzi, la coordinatrice Fausta Fagnoni e Nicoletta Marenghi, giornalista del quotidiano Libertà e autrice del Podcast Iceberg, giocare per perdere. «Il gioco d’azzardo non è un vizio, ma una malattia che richiede cure appropriate e una rete sociale solida, ma troppo spesso viene vissuto nell'ombra e nella vergogna. Invitiamo le famiglie, i giovani, gli educatori e tutti i cittadini a partecipare: la conoscenza è la prima arma di difesa per proteggere la nostra comunità».

Gli esperti illustreranno come riconoscere i primi segnali di allarme della dipendenza, i meccanismi psicologici che la alimentano e, soprattutto, a chi rivolgersi per chiedere aiuto. L’ingresso all'evento è gratuito e aperto a tutti.