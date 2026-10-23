Disagio giovanile e attualità: l'approfondimento a "Nel mirino"
Nessuno è fuori da questo fenomeno: i giovani, le famiglie, le relazioni, i quartieri in cui crescono, le istituzioni, il tempo libero, lo sport, la cultura e il mondo digitale
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
Alla luce di quel che sta succedendo in questi giorni, “Nel Mirino” tornerà questa sera per parlare di povertà educativa e disagio giovanile, due questioni che investono la vita di tutti. Nessuno è fuori da questo fenomeno: i giovani, le famiglie, le relazioni, i quartieri in cui crescono, le istituzioni, il tempo libero, lo sport, la cultura e il mondo digitale. Il talk di approfondimento di Telelibertà andrà in onda alle 21 per cercare di capire che cosa manca ai ragazzi, quali responsabilità hanno gli adulti e quali strumenti possono fare davvero la differenza. La conduttrice Nicoletta Bracchi analizzerà il tema a 360 gradi insieme a diversi esperti, con chi lavora ogni giorno accanto ai giovani per guardare oltre i singoli episodi: ospiti nello studio di via Benedettine saranno Daniele Bruzzone, professore di Pedagogia generale e della comunicazione educativa, Pedagogia della vita emotiva e Pedagogia dell'adolescenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Cristiana Donato, referente Sportello Ascolto dell'istituto Casali, Luca Brambati, direttore della Salute mentale di comunità, adolescenti e giovani dell'Ausl di Piacenza, e Giovanna Palladini della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Allarme disordini a Piacenza il 24 ottobre: messaggi in chat al vaglio delle forze dell'ordine
2.
Pitbull azzanna un cagnolino e fugge tenendolo stretto tra i denti
3.
Allarme chat e minacce di disordini: scattano le restrizioni negli istituti superiori
4.
Donna di 69 anni trovata morta nel cortile interno di una clinica