Esprimere se stessi creando gioielli, Alessia Prati a "Storie di voi"

Dalla moda al gioiello contemporaneo, passando per Firenze e Hong Kong, fino al ritorno nella sua Piacenza. Quello di Alessia Prati è un percorso fatto di ricerca e nuove partenze, che oggi trova espressione nel suo laboratorio e in una concezione del gioiello che diventa anche un modo per esprimere sé stessi. «Ho cominciato studiando fashion design, perché era il percorso universitario che più si avvicinava al mio interesse per l’artigianato e per il rapporto con il corpo» ci racconta Alessia.

Dopo una prima esperienza nel mondo della moda in un ufficio stile, capisce di voler seguire un’altra direzione. «Sentivo il bisogno di avvicinarmi ancora di più alla dimensione artistica». Decide così di tornare a studiare, dedicandosi questa volta alle arti applicate al gioiello contemporaneo in un'accademia a Firenze, percorso che la porta anche a Hong Kong, dove studia e lavora in questo settore. Quando torna a Piacenza, il progetto di proseguire gli studi attraverso un dottorato non va come sperato e Alessia vive un momento di incertezza, trovandosi a dover ripensare il proprio futuro.

«Mi sono un po’ persa. Ho pensato di tornare a quello che sapevo fare meglio: creare». Per farlo ha bisogno di uno spazio e, quando trova un laboratorio dotato anche di una vetrina, decide di tentare. «Mi sono detta: perché non provare a essere la mecenate di me stessa?». Così prende forma Breccia Studio. Il laboratorio è anche uno spazio di incontro con i clienti: qui Alessia ascolta le loro storie, raccoglie desideri e richieste, ma soprattutto cerca di tradurli in creazioni personali, senza riprodurre modelli già esistenti. Da oltre sei anni coltiva anche una carriera nel campo del gioiello contemporaneo inteso come forma d’arte capace di dialogare direttamente con il corpo.

Le sue creazioni hanno trovato spazio in mostre in Italia e all’estero, con un'altra mostra prevista in primavera in collaborazione con una galleria d'arte a Milano. Al centro della sua ricerca, oltre alle forme naturali da cui prende ispirazione, c’è il tema dell’identità: «Mi interessa quello che abbiamo dentro e facciamo fatica a far uscire, l’accettazione di sé e la possibilità di esprimere anche le proprie fragilità». Un messaggio che porta anche nelle creazioni da indossare ogni giorno, trovando un equilibrio tra ricerca artistica e accessibilità, senza rinunciare all’unicità del lavoro manuale. «Mi piacerebbe che le persone scegliessero qualcosa in cui davvero si rispecchiano, che parli della loro identità e non sia un oggetto che si vede dappertutto».

Potrete ascoltare la storia di Alessia nelle edizioni delle 13.15 e delle 19.30 del Tgl sul canale 76 di Telelibertà all'interno della rubrica "Storie di voi".