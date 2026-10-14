«Furtarelli e dispetti: fermiamo il bullismo tra i ragazzi alle medie»
Lo sfogo di una mamma di San Nicolò dopo tre episodi che si sono verificati nello stesso giorno e che segnalano un disagio
Angela Zeppi
|3 ore fa
Uno degli incontri di sensibilizzazione con i ragazzi di San Nicolò
Il richiamo a una migliore educazione arriva dalla mamma di un ragazzino che frequenta le scuole medie a San Nicolò. Si sfoga al culmine di una serie di episodi poco edificanti.
«Parlando con le altre mamme emerge una situazione che rasenta la preoccupazione. Furtarelli, dispetti, piccole intimidazioni. Roba da ragazzi, si potrebbe dire. Stiamo tutte zitte per evitare che nostro figlio venga preso di mira dai bulletti di turno. Però tre episodi capitati nello stesso giorno mi inducono a raccontare un disagio strisciante che andrebbe indirizzato sul nascere verso il senso civico e il rispetto per i compagni».
Tutto inizia qualche mattina fa, quando la signora trova un tirapugni nei giardinetti di piazza della Pace, molto frequentato il pomeriggio dai bambini e la sera dai ragazzi.
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