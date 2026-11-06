Giovani disinteressati alla vita politica? Per sette su dieci può migliorare la vita

Oltre sette giovani su dieci, tra i 18 e 34 anni, sono convinti che la politica possa migliorare la vita delle persone, il 68,6% pensa pure che sia possibile impegnarsi in prima persona per cambiare la società. Il 71% di questo campione, di duemila ragazze e ragazzi che vivono Italia, considera tra i problemi principali del Paese la scarsa attenzione dei cittadini al bene comune, che è una preoccupazione civile prima ancora che politica. Sono i dati emersi dall’indagine di Ipsos Doxa per l’osservatorio giovani dell’istituto Toniolo, realizzata tra luglio e settembre.

E chi l’ha detto che i giovani sono disinteressati e distanti dalla politica? Risulta, semmai, che il disinteresse vada nella direzione opposta. «L’indagine è molto interessante – commenta Massimo Trespidi, insegnante e vicepreside del liceo Colombini - perché smentisce quella narrazione di opinionisti e intellettuali di un certo mondo certo della politica secondo cui ci sarebbe una generazione di giovani avulsa dalla realtà, indifferente e qualunquista. E’ esattamente l’opposto. Questa ricerca ci mostra invece un altro universo giovanile: come insegnante nella scuola da 42 anni vedo una sostanziale diversità rispetto alla generazione precedente; quella odierna vuole capire, vuole conoscere e va aiutata in questo».

Il nodo sta proprio qui: i ragazzi chiedono di capire, porgono cuore e orecchie ma dall’altra parte cosa trovano?