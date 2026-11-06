Giovani disinteressati alla vita politica? Per sette su dieci può migliorare la vita
Secondo una ricerca dell’Istituto Toniolo pensano che il problema principale del Paese sia la scarsa attenzione al bene comune
Elena Caminati
|2 ore fa
Un'immagine della manifestazione che si è svolta a Piacenza il 30 ottobre a cui hanno partecipato molti studenti
Oltre sette giovani su dieci, tra i 18 e 34 anni, sono convinti che la politica possa migliorare la vita delle persone, il 68,6% pensa pure che sia possibile impegnarsi in prima persona per cambiare la società. Il 71% di questo campione, di duemila ragazze e ragazzi che vivono Italia, considera tra i problemi principali del Paese la scarsa attenzione dei cittadini al bene comune, che è una preoccupazione civile prima ancora che politica. Sono i dati emersi dall’indagine di Ipsos Doxa per l’osservatorio giovani dell’istituto Toniolo, realizzata tra luglio e settembre.
E chi l’ha detto che i giovani sono disinteressati e distanti dalla politica? Risulta, semmai, che il disinteresse vada nella direzione opposta. «L’indagine è molto interessante – commenta Massimo Trespidi, insegnante e vicepreside del liceo Colombini - perché smentisce quella narrazione di opinionisti e intellettuali di un certo mondo certo della politica secondo cui ci sarebbe una generazione di giovani avulsa dalla realtà, indifferente e qualunquista. E’ esattamente l’opposto. Questa ricerca ci mostra invece un altro universo giovanile: come insegnante nella scuola da 42 anni vedo una sostanziale diversità rispetto alla generazione precedente; quella odierna vuole capire, vuole conoscere e va aiutata in questo».
Il nodo sta proprio qui: i ragazzi chiedono di capire, porgono cuore e orecchie ma dall’altra parte cosa trovano?