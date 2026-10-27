I ballerini Giovanni e Marisa: «Danza passione senza età»

Una passione, quella per il ballo, più forte del trascorrere del tempo. E anche delle distanze geografiche, visto che, nel caso di Giovanni Di Maggio e Marisa Groppi, ha unito idealmente e a passo di valzer la Sicilia con la nostra città. Centottantasette anni in due, 97 anni lui, 90 anni lei. Portati con la leggerezza di chi ha bevuto l’elisir dell’eterna giovinezza. Un traguardo che hanno festeggiato insieme, ovviamente danzando, brindando e tagliando una torta con gli amici, domenica al circolo Il Tulipano a Piacenza.

Il loro luogo del cuore, visto che ogni giovedì e domenica pomeriggio sono puntualissimi a varcare il cancello di via Cantarana, 10 per ritrovarsi con gli altri soci e trascorrere qualche ora in serenità. «Ormai vengo qui da otto anni - spiega Giovanni, accompagnato domenica dalla figlia Monica e dal genero -. Sono originario di Messina, ma vivo a Piacenza da oltre quarant’anni. In città ho svolto il servizio di maresciallo della Squadra Mobile e ho sempre coltivato la passione per il ballo. Non a caso, anche adesso mi chiamano “Giovanni l’instancabile”, perché in pista non mi fermo mai».