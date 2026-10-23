«I giovani sbandano perché fatichiamo a essere educatori»

I recenti fatti di cronaca lo hanno confermato, il disagio giovanile è sempre più presente nella nostra società e va affrontato da un mondo adulto che si deve interrogare su quanto sta accadendo in maniera compatta. Tema di grande attualità dibattuto anche ai mercoledì della medicina con i docenti dell'Università Cattolica Pierpaolo Triani (Piacenza) e Milena Santerini (Milano).

«Siamo tutti molto colpiti – ha detto Triani sulle recenti manifestazioni – credo che sia molto importante aumentare gli spazi di alleanza tra gli adulti perché la difficoltà dei giovani ha alle spalle quella degli adulti di essere educatori. Un esempio è la costituzione di team multidisciplinari con educatori, psicologi e assistenti sociali che possono intercettare presto situazioni di disagio e poter così intervenire». «Non dobbiamo cadere nella trappola di dividerci tra chi vuole punire e chi vuole educare, insegnare e chiamare alle responsabilità sono due facce della stessa medaglia – ha aggiunto Santerini – i ragazzi vanno affrontati, capiti, e dati loro dei limiti che li rendono più felici».



