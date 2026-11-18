Sguardi, impronte delle dita e colpetti a un sensore. Così le ragazze e i ragazzi con alta disabilità del Centro diurno della coop Assofa di via Zoni si preparano al Natale. Nell’aula laboratorio danno il loro contributo per realizzare la strenna delle feste che caratterizzerà quest’anno la realtà di via Zoni. Si chiama La Piasinteina ed è la borsa di stoffa contenente prodotti tipici del territorio a disposizione su prenotazione fino all’8 dicembre.

Un progetto a più mani, come spiega il presidente Pierangelo Liguori, nato dalla collaborazione tra la coop Assofa e l’Associazione amici della Coop Assofa. Ogni borsa, viene spiegato, è preparata e confezionata a cura dei 24 ragazzi del Centro diurno di via Zoni insieme ai volontari, un dono speciale che racchiude il valore dell’inclusione, del lavoro di squadra e del calore delle festività. E’ sufficiente fare visita in via Zoni il mercoledì mattina, il giorno della settimana più amato dai ragazzi ospiti, per rendersene conto.