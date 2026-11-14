La montagna a scuola di social: «Vetrina per le nostre aziende»

Dai social network all’intelligenza artificiale, passando per la promozione online e le nuove strategie digitali per raggiungere i clienti. Le imprese della montagna piacentina hanno potuto affrontare questi argomenti, imparare tecniche di promozione delle loro attività al corso promosso dalla scuola di formazione Tutor in collaborazione con le comunità montane dell’Alta Valnure e Valtrebbia-Valluretta. Otto le attività che hanno partecipato (numero minimo previsto per avviare il corso) e che nell’ultimo incontro, mercoledì, nella sala consiliare di Farini, hanno ricevuto gli attestati da parte dei sindaci di Farini e di Ferriere, Marco Paganelli e Carlotta Oppizzi, del presidente di Tutor Andrea Capellini e della direttrice della sede di Piacenza Benedetta Benzi.

L’iniziativa, gratuita e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi europei, ha proposto 24 ore di formazione tra lezioni online e incontri in presenza. Gestire in modo efficace i propri profili Instagram e Facebook, scegliere e creare contenuti per i social, pianificare la comunicazione sono stati alcuni degli argomenti trattati; i partecipanti hanno realizzato anche foto, video e grafiche con lo smartphone, approfondendo le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale per produrre testi e immagini.