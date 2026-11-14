L’“Insolente” sbarca a Piacenza: «Più sicurezza»

L'Insolente sbarca a Piacenza. Il progetto sociale di Mattia Meschieri ha fatto tappa anche nella nostra città con un'assemblea pubblica al Park Hotel per creare una rete sul territorio con l'obiettivo di sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sui problemi legati alla sicurezza. Una ventina circa i presenti alla serata, tra i quali i consiglieri comunali Sara Soresi, Nicola Domeneghetti e Luca Zandonella, i cittadini hanno portato testimonianze su situazioni di degrado e mancanza di sicurezza, in particolare nella zona di viale Dante (creato anche un comitato che ha accolto l'invito a entrare nella rete dell'Insolente) e di via Calciati.

Non è la prima volta che Meschieri conosce la realtà piacentina, ha già realizzato video che si possono vedere sulla pagina “L'Insolente – Piacenza” seguita da oltre 7mila follower: «Devo dire che anche Piacenza si deve difendere da diverse problematiche come accade nelle altre città emiliane, francamente non pensavo che con soli 100mila abitanti potesse averne così tante, ma in realtà abbiamo documentato parecchie cose: aggressioni nell'ospedale cittadino, una situazione costante di degrado e insicurezza alla stazione e nei giardini che ci sono di fronte, siamo andati a fare un giro nella zona della Lupa e notato la stessa cosa».