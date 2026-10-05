Manovre salvavita per i più piccoli: un evento per impararle dal vivo

Anche un gesto semplice, se eseguito correttamente e tempestivamente, può salvare un bambino in difficoltà. È questo il messaggio di «Una manovra per la vita», l’iniziativa promossa dalla Simeup (Società italiana di medicina di urgenza pediatrica) che propone in numerose città italiane la formazione sulle principali manovre salvavita pediatriche.

Quest’anno anche Piacenza aderisce all’iniziativa. L’appuntamento è fissato per giovedì 8 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 nell’atrio del padiglione Polichirurgico dell’ospedale di Piacenza (Cantone del Cristo, ingresso A), dove pediatri e infermieri del Pronto soccorso pediatrico insegneranno a genitori, nonni, insegnanti, educatori e cittadini come comportarsi in caso di emergenza.

In particolare, grazie ad appositi manichini, i partecipanti potranno sperimentare le manovre da mettere in atto quando ci si trova di fronte a una ostruzione delle vie aeree (a causa dell’ingerimento o dell’inalazione di giocattoli o cibo) e le manovre di rianimazione cardio polmonare in caso di arresto cardiaco.

«Emergenze che rappresentano una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 3 anni, e il rischio resta elevato in ogni epoca della vita – commenta Andrea Cella, responsabile del Pronto soccorso pediatrico dell’Ausl di Piacenza – Gli incidenti possono capitare ovunque: a casa, a scuola, in piscina o al ristorante. L’importante è non farsi trovare impreparati. Per imparare i fondamentali basta davvero poco tempo, e potrebbe cambiare la vita di un bambino».

Non a caso, il messaggio scelto dalla Simeup per accompagnare l'iniziativa è proprio «Il loro futuro. Le tue mani. Un gesto semplice».