Poste Italiane comunica che oggi 19 novembre viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Giorgio Armani. La vignetta riproduce un primo piano di Giorgio Armani in bianco e nero, ritratto nel proprio studio, dove attraverso il disegno prendono forma le sue creazioni. L'immagine restituisce l'eleganza e l'essenzialità che hanno contraddistinto il suo stile. Riconosciuto a livello internazionale tra i massimi interpreti della moda italiana contemporanea, Giorgio Armani ha contribuito a scrivere la storia della moda. In alto a destra compare il logo della maison Giorgio Armani. Completano il francobollo le date "1934 - 2025", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria “B 50 G”.

Il progetto grafico

Il progetto grafico a cura della società Giorgio Armani S.p.A. è ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. L'emissione, stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, è realizzata su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico ed è emessa nella tiratura di duecentocinquantamiladodici esemplari distribuiti in fogli da ventotto francobolli. L'opera fotografica raffigurante Giorgio Armani, è riprodotta per gentile concessione della società Giorgio Armani S.p.A.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’Ufficio postale Milano 9 viale Sabotino, 21/A – 20135 Milano. I francobolli e i prodotti filatelici correlati (cartella filatelica, cartoline, tessera e bollettino illustrativo) sono disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia e sul sito filatelia.poste.it.