La visita pastorale del vescovo Adriano Cevolotto avrà una sua coda finale la settimana prossima. Il presule, di concerto con il vicario episcopale per gli uffici pastorali, don Paolo Cignatta, ha deciso di estendere gli incontri al personale della Curia di Piacenza-Bobbio e ai suoi uffici. In pratica al centro direzionale della diocesi. E’ la prima volta che accade, almeno a memoria d’uomo.

«E’ una iniziativa bella perché va a ribadire l’importanza che hanno gli uffici di Curia nell’assistere il vescovo nella missione dell’annuncio del Vangelo» osserva il vicario generale don Giuseppe Basini, che ha anche il ruolo di moderatore di Curia. La visita inizierà venerdì 27 novembre con una celebrazione di apertura (alle ore 9) che si terrà nella cripta del Duomo e riguarderà l’intero personale. Altri tre sono gli appuntamenti pubblici previsti. Venerdì 4 dicembre si terranno tavoli tematici dalle 15,30 alle 18,30 con la partecipazione dei direttori degli Uffici e dei più stretti collaboratori. Giovedì 10 dicembre sarà la volta dell’assemblea sinodale della Curia dalle 9,30 alle 12,30. Infine, mercoledì 23 dicembre, alle 11,30 la messa conclusiva e il mandato finale nella cripta del Duomo. Il vescovo incontrerà poi in privato ogni direttore degli Uffici di Curia per conoscere le modalità di lavoro, per comprendere che cosa potrebbe essere migliorato, gli obiettivi dei prossimi anni, di che cosa ci sarebbe bisogno per migliorare il servizio pastorale.

Dodici sono i dipendenti a carico della Curia vescovile, a cui vanno aggiunti altri dieci che sono a carico dell’Opera diocesana per la preservazione della fede.