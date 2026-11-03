Novemila chilometri e 250 giorni, parte la strada verso la Gmg coreana

Novemila chilometri. È la distanza che separa la chiesa della Sacra Famiglia, a Piacenza, da Seul, in Corea del Sud. Duecentocinquanta giorni. Rappresentano invece il tempo di un nuovo cammino che inizia il prossimo 15 novembre con la Giornata diocesana della gioventù e accompagna i giovani della diocesi di Piacenza-Bobbio al 23 luglio del 2027. Quel giorno, con le Settimane nelle diocesi, partirà ufficialmente il prologo della Giornata mondiale della gioventù che culminerà con la grande veglia all’aperto presieduta da papa Leone XIV nella notte tra il 7 e l’8 agosto.

Al momento si stanno ancora definendo i dettagli organizzativi che vedranno le diocesi dell’Emilia-Romagna partecipare insieme come un unico grande gruppo. E anche le iniziative di autofinanziamento che vogliono coinvolgere l’intera comunità perché, osservano gli organizzatori, non si parte mai da soli.

«Quest’anno la Gmg si svolge in un luogo lontano - osserva don Fabio Galeazzi, sacerdote responsabile della pastorale giovanile diocesana - e per tanti giovani diventa difficile partecipare. Abbiamo voluto evidenziare la necessità di non pensare che si tratti di un evento riservato solo a chi partecipa. È un evento che coinvolge il mondo intero. Poi qualcuno riesce ad essere fisicamente presente ma tanti di noi no. Tuttavia tutti siamo chiamati a camminare con i giovani del mondo verso questa meta».

Il cammino dei piacentini inizia domenica prossima 15 settembre nella chiesa della Sacra Famiglia con la Giornata diocesana della gioventù.