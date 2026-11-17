Un dado con sei facce, ma senza numeri. Al loro posto, altrettanti inviti a compiere gesti concreti di fraternità, ascolto e solidarietà. È il Dado della pace, lo strumento educativo ideato da Carlos Palma, protagonista giovedì 19 novembre alle ore 18 al Seminario vescovile di Piacenza, in via Scalabrini 67, dell'incontro «I giochi di potere sul mondo e il Dado della pace», organizzato dal settimanale Il Nuovo Giornale insieme al Movimento dei Focolari.

Dall'Uruguay al Cairo, una vita dedicata alla pace

Originario dell'Uruguay, Paese di forte tradizione laica, Carlos Palma ha riscoperto la fede grazie all'incontro con la spiritualità di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari. Da allora ha attraversato il mondo portando il suo messaggio nelle scuole, nelle comunità cristiane e nelle istituzioni internazionali.

L'idea che lo ha reso conosciuto è nata in Egitto, dove Palma insegnava in una scuola americana del Cairo. Era il 2011, l'anno della Primavera araba, segnato dalle proteste di piazza Tahrir e dalle profonde tensioni politiche e sociali che attraversavano il Paese.

Di fronte a quel clima di conflitto, Palma si interrogò su come insegnare ai più giovani a costruire la pace attraverso le azioni quotidiane. Nacque così un'esperienza educativa che nel 2012 avrebbe preso forma nel progetto Living Peace International.

Come funziona il Dado della pace

L'intuizione è semplice: sulle sei facce del dado, al posto dei numeri, compaiono indicazioni come «Amo tutti», «Ascolto l'altro», «Amo per primo» e «Ci perdoniamo l'un l'altro».

Ogni giorno gli studenti lanciano il dado e si impegnano a mettere in pratica il messaggio estratto. Successivamente condividono le proprie esperienze, raccontando come sono riusciti a trasformare quelle parole in comportamenti concreti.

Il metodo si ispira al «Dado dell'amore» proposto da Chiara Lubich ai bambini del Movimento dei Focolari, ma è stato adattato da Palma per coinvolgere persone di qualsiasi cultura e appartenenza religiosa.

A questo strumento si affianca il «Time Out», un momento quotidiano di silenzio, riflessione o preghiera dedicato alla pace.

Un progetto diffuso in 136 Paesi

Da quella prima esperienza nelle aule del Cairo, Living Peace International si è progressivamente diffuso nel mondo. Secondo i dati riportati sul sito ufficiale del progetto, sono oggi 136 i Paesi coinvolti, oltre 3,6 milioni le persone raggiunte e più di 2mila le realtà partecipanti, tra scuole, università, associazioni, parrocchie e altre comunità.

Il programma conta inoltre circa 1.400 giovani ambasciatori di pace, impegnati nel promuovere iniziative di dialogo e solidarietà. Nel tempo sono state elaborate oltre cento versioni del dado, adattate a contesti culturali e formativi differenti.

L'incontro al Seminario vescovile

A Piacenza Palma porterà la sua testimonianza nell'incontro dedicato ai giochi di potere che attraversano il mondo e alla possibilità di costruire dal basso una cultura della pace.

Un tema che mette a confronto le grandi dinamiche internazionali con i piccoli gesti quotidiani attraverso i quali ciascuno può contribuire a contrastare divisioni e conflitti.

L'appuntamento è per giovedì 19 novembre alle ore 18 al Seminario vescovile di Piacenza, in via Scalabrini 67.