Rosa ha spento 107 candeline ballando sulle note della mazurka
Vive in città e i suoi sette figli si danno il cambio per starle vicino ogni giorno
Redazione
|2 ore fa
Rosa Guglielmetti
Per il giorno del suo compleanno ha voluto farsi un giro di mazurka assieme a una dei sette figli, e bersi un bicchiere di prosecco. Brindisi d’obbligo, per Rosa Guglielmetti vedova Girandola, classe 1919, che il 12 novembre ha compiuto 107 anni. Non è la lady anagraficamente più grande di Piacenza, in città infatti figura negli elenchi ufficiali la presenza di ben tre donne classe 1916.
Mai 107 anni di Rosa sono altrettanto degni di una nota speciale, soprattutto per la lucidità e la salute con cui la signora - originaria di Pradovera - ha raggiunto l’eccezionale traguardo. Rosa, nella sua vita, ha fatto soprattutto la mamma. Otto figli, di cui sette in vita, il più adulto ha 85 anni, la più giovane ne ha compiuti 64. Attorno a Rosa, a fare festa il 12 novembre, è arrivata tutta la sua super famiglia. Figli, consorti, e uno stuolo di 15 nipoti e di 13 pronipoti. I familiari la descrivono lucidissima, in buona salute.
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