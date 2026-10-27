Scarcerato ed espulso dopo la condanna per violenza sessuale
Tunisino di 26 anni, con a suo carico o diverse espulsioni e precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, per lesioni, furto, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni, danneggiamento
Redazione Online
|2 ore fa
Nella mattina di domenica 25 ottobre, a seguito della scarcerazione per fine pena di un tunisino di anni 26 che ha scontato una condanna di 1 anno e 8 mesi per violenza sessuale alle Novate, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale. Infatti, nella stessa giornata, quattro operatori della Questura, lo hanno accompagnato al C.P.R. di Ponte Galeria (RM).
Nello specifico, lo straniero, che è risultato aver vissuto e compiuto diversi reati nei territori di Modena, Varese e Trapani, ha denotato un profilo di spiccata pericolosità sociale, avendo a suo carico diverse espulsioni e precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, per lesioni, furto, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni, danneggiamento.
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