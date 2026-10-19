Spiccata pericolosità sociale: scarcerato ed immediatamente espulso
Lo straniero, che è risultato aver vissuto nel territorio ligure, aveva a suo carico precedenti per lesioni, furto, rapina, ricettazione, resistenza, oltraggio e violenza a P.U.
Redazione Online
|1 ora fa
Nel pomeriggio di sabato 17 ottobre, a seguito della scarcerazione anticipata di un marocchino di anni 35, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale nella stessa giornata con accompagnamento presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.
Lo straniero, che è risultato aver vissuto nel territorio ligure, aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, con diverse espulsioni e precedenti per lesioni, furto, rapina, ricettazione, resistenza, oltraggio e violenza a Pubblico ufficiale.
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