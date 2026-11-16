Una “Fattoria a sei zampe” per crescere e imparare la cura

La “Fattoria a sei zampe” della Casa del Fanciullo si apre alla città, a tutti i bambini e ragazzi e alle loro famiglie che desiderano stare a contatto con gli animali, con la natura.

Ivaccari è a due passi da Piacenza, ma nell’area della scuola primaria Casa del Fanciullo c’è un luogo per crescere insieme e di cui prendersi cura. Un coniglio, due pecore, due caprette e otto galline sono gli inquilini della “Fattoria a sei zampe” che dal 2024 fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi che frequentano tutte le attività della Casa del Fanciullo: la scuola primaria, il centro socio-educativo Tandem e il centro estivo La casa del Bianconiglio.

La fattoria pedagogica è l’esperienza che la Casa del Fanciullo ha desiderato per far crescere bambini e ragazzi a contatto con la natura, gli animali e i valori della cura, del rispetto e della responsabilità, che è stato sostenuto economicamente dal Rotary gruppo piacentino Distretto 2050 e Rotaract e che si è implementato nel tempo.

Alcuni bambini impegnati nelle attività con gli animali della “Fattoria a sei zampe”