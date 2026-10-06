«Vado a vivere a Piacenza», scomparso da cinque mesi

Ha lasciato Reggio Emilia il 25 maggio dicendo di volersi trasferire a Piacenza, dove aveva trovato un lavoro come installatore di infissi. Avrebbe alloggiato in una camera in affitto. Gli ultimi contatti dell’operaio 22enne Kante Jean Amadou Dia con la famiglia risalgono al 31 maggio. Da allora di lui non hanno saputo più nulla.

Ora si indaga per capire se il corpo ritrovato il 9 settembre in un bosco a Ronco Scrivia (Genova) sia quello del giovane che viveva a Reggio. Gli indizi in quella direzione sono forti, anche se la conferma arriverà soltanto dall’esame del Dna, confrontando quello del corpo ritrovato con i tamponi fatti sui parenti. «I familiari non sanno spiegarsi come il ragazzo possa essere finito a Genova - afferma l’avvocata Barbara Iannuccelli, dell’associazione Penelope -. E non sanno nemmeno quali contatti avesse a Piacenza. Per questo chiediamo un aiuto per capire se qualcuno lo conosce ed è in grado di fornire informazioni utili a ricostruire i suoi movimenti prima della scomparsa».

I genitori, spiega Iannuccelli, hanno cercato informazioni in lungo e in largo ma senza successo. Dopo che anche le ultime speranze di avere sue notizie hanno iniziato ad affievolirsi, il 7 luglio scorso è stata presentata la denuncia di scomparsa.

Il corpo, trovato da un cercatore di funghi, era lì probabilmente da uno o due mesi. Accanto al cadavere uno zaino con alcune bottiglie di superalcolici, confezioni di psicofarmaci e un telefono cellulare i cui contenuti sono al vaglio degli inquirenti. Una delle ipotesi è che il decesso possa essere avvenuto in seguito a un’overdose di medicinali, ma le indagini sono in pieno svolgimento e nessuna pista può essere al momento esclusa anche se non ci sarebbero al momento elementi che facciano pensare a un morte violenta. Il 22enne era stato in passato in cura presso il centro di salute mentale di Reggio Emilia.