Statale 45 e dintorni, auto senza assicurazione e sorpassi vietati: nove sequestri e decine di multe
Controlli della Polizia Locale tra Rivergaro e Gossolengo: oltre 4.200 veicoli verificati in un mese, 36 violazioni per mancata revisione, tre patenti ritirate e 12 sorpassi vietati tra Niviano e Settima.
Redazione Online
|2 ore fa
Controlli della polizia locale ad Ancarano
Auto senza assicurazione, revisioni dimenticate, patenti scadute e sorpassi vietati. È lungo l'elenco delle irregolarità scoperte dalla polizia locale sulle strade di Rivergaro e Gossolengo, dove nel solo mese di settembre sono stati controllati attraverso i sistemi di videosorveglianza 4.225 veicoli.
I controlli si sono concentrati in particolare lungo la Statale 45 e la Provinciale 28, due importanti arterie del territorio.
Nove veicoli sequestrati e 36 senza revisione
Il bilancio parla di 9 veicoli sequestrati perché sprovvisti di copertura assicurativa e 36 violazioni per mancata revisione. Gli agenti hanno inoltre ritirato tre patenti scadute e contestato 14 infrazioni per veicoli che intralciavano la circolazione.
Sorpassi vietati, 12 violazioni tra Niviano e Settima
Particolare attenzione è stata riservata ai sorpassi pericolosi. Sono state accertate 12 violazioni per sorpassi vietati, sette delle quali a Niviano e cinque a Settima di Gossolengo.
Numeri che evidenziano la presenza di comportamenti irregolari sulle strade del territorio e la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza.
Il comandante della polizia locale, Paolo Costa, sottolinea l'importanza di un'attività costante di vigilanza e prevenzione, finalizzata a contrastare le infrazioni e garantire maggiore sicurezza per automobilisti e altri utenti della strada.
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