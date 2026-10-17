Statale 45 e dintorni, auto senza assicurazione e sorpassi vietati: nove sequestri e decine di multe

Auto senza assicurazione, revisioni dimenticate, patenti scadute e sorpassi vietati. È lungo l'elenco delle irregolarità scoperte dalla polizia locale sulle strade di Rivergaro e Gossolengo, dove nel solo mese di settembre sono stati controllati attraverso i sistemi di videosorveglianza 4.225 veicoli.

I controlli si sono concentrati in particolare lungo la Statale 45 e la Provinciale 28, due importanti arterie del territorio.

Nove veicoli sequestrati e 36 senza revisione

Il bilancio parla di 9 veicoli sequestrati perché sprovvisti di copertura assicurativa e 36 violazioni per mancata revisione. Gli agenti hanno inoltre ritirato tre patenti scadute e contestato 14 infrazioni per veicoli che intralciavano la circolazione.

Sorpassi vietati, 12 violazioni tra Niviano e Settima

Particolare attenzione è stata riservata ai sorpassi pericolosi. Sono state accertate 12 violazioni per sorpassi vietati, sette delle quali a Niviano e cinque a Settima di Gossolengo.

Numeri che evidenziano la presenza di comportamenti irregolari sulle strade del territorio e la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza.

Il comandante della polizia locale, Paolo Costa, sottolinea l'importanza di un'attività costante di vigilanza e prevenzione, finalizzata a contrastare le infrazioni e garantire maggiore sicurezza per automobilisti e altri utenti della strada.