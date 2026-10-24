Teatro Verdi di Fiorenzuola, rinviato lo spettacolo "Traviata Concert" di questa sera

Niente spettacolo stasera, sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Fiorenzuola. A causa di problemi tecnici, è stato rinviato Traviata Concert, l'appuntamento in programma alle 20.45. La comunicazione è apparsa sul sito internet del Comune.

A fornire ulteriori precisazioni al riguardo è l'assessore alla cultura Massimiliano Morganti nella sua pagina Facebook. Il sindaco Romeo Gandolfi con l'amministrazione e il direttore artistico Mino Manni - vi si lege - esprimono il proprio rammarico per l'inconveniente, come si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Lo spettacolo - viene precisato - non è stato annullato, ma sarà riprogrammato.

L'amministrazione comunale e il personale degli uffici, viene assicurato, sono già impegnati per risolvere i problemi tecnici e ripristinare quanto prima le condizioni necessarie al regolare funzionamento del teatro. Un ringraziamento viene rivolto a quanti si stanno adoperando per risolvere la situazione, rinnovando le scuse al pubblico per il disagio.

La nuova data verrà resa nota non appena sarà definita. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura dei problemi tecnici né indicazioni sulla nuova data dello spettacolo.



