Tumore al seno, sfilano le donne del Bra Day: «Ce la possiamo fare tutte»

Venti ex pazienti operate di tumore al seno sono diventate modelle per un giorno sulla passerella di Palazzo Gotico. Sono state loro le protagoniste del Bra Day Italy 2026, la sfilata organizzata dallo stilista Martino Midali in collaborazione con l’associazione Armonia.

All’evento, tra palloncini rosa e un pubblico numeroso, hanno partecipato la sindaca Katia Tarasconi, l’assessora Nicoletta Corvi e i medici della Breast Unit dell’Ausl.

«Queste donne sono un simbolo di rinascita», ha sottolineato il direttore Dante Palli, ricordando che a Piacenza si eseguono ogni anno circa 30mila mammografie, di cui oltre 23mila nell’ambito dello screening. Lo scorso anno sono stati diagnosticati oltre 400 tumori al seno ed effettuati circa 560 interventi chirurgici. Il tasso di guarigione a cinque anni raggiunge il 90,4%, mentre resta da migliorare l’adesione allo screening, ferma al 67%.

Durante la manifestazione si sono esibite anche le partecipanti alla danzaterapia guidate da Giorgia Orsi. Armonia ha inoltre annunciato il progetto "Reggiseno sospeso": un indumento contenitivo postoperatorio sarà donato alle donne operate al seno, grazie al coinvolgimento delle associazioni del territorio.