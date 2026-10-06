Ubriaco, importuna il figlio e inveisce contro la ex moglie

Una denuncia per violazione del divieto di ritorno nel comune di Piacenza e una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Due distinti interventi effettuati tra tutti quelli del 5 ottobre dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di risposta alle richieste dei cittadini.

Violazione del divieto di ritorno

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2.30, in via Mafalda di Savoia. Durante un servizio di pattugliamento notturno, i militari hanno controllato un’autovettura con due persone a bordo. Gli accertamenti sul conducente, un 34enne domiciliato a Monticelli, hanno consentito di rilevare che l’uomo era destinatario di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Piacenza per 3 anni, emesso dalla Questura di Piacenza il 14 luglio scorso. Per la presenza nel territorio comunale in violazione del provvedimento, il 34enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Ubriaco molesto

Il secondo intervento è avvenuto in serata, poco prima delle 20, in via Giacomo Radini Tedeschi, a seguito di una richiesta giunta al numero unico di emergenza 112. Un giovane cittadino aveva segnalato la presenza del padre all’ingresso della propria abitazione, riferendo di essere importunato dall’uomo, in evidente stato di ubriachezza, e che inveiva contro la madre, sua ex moglie. La pattuglia del Radiomobile intervenuta sul posto ha fermato in strada e identificato un 54enne, apparso particolarmente agitato e sotto l’effetto di alcol. Accompagnato presso gli uffici del Comando per gli adempimenti conseguenti, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.