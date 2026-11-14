A1 chiusa a Ospedaletto Lodigiano per un incidente: sette persone coinvolte: anche due bambine di 4 e 6 anni

Sette persone coinvolte, tra cui due bambine di 4 e 6 anni, in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, lungo l'autostrada A1, nel territorio comunale di Ospedaletto Lodigiano.

L'incidente si è verificato intorno alle 18, al chilometro 37, sulla carreggiata in direzione sud. Per cause ancora da accertare, due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro e una delle vetture è finita fuori dalla carreggiata, terminando la propria corsa in un terreno a lato dell'autostrada.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Lodi, con altrettante autopompe. Al loro arrivo, sei delle sette persone coinvolte erano già state affidate alle cure del personale sanitario, mentre una settima è stata stabilizzata all'interno dell'automobile prima di essere presa in carico dai sanitari del 118.

Tra le persone coinvolte figurano due uomini di 25 e 27 anni, una donna di 28 e due bambine di 4 e 6 anni. Le condizioni dei feriti sono state classificate di media gravità.

La macchina dei soccorsi ha visto impegnate un'ambulanza della Croce Rossa di Codogno, due ambulanze della Croce Rossa di Lodi e un'automedica. Sul posto anche la polizia stradale.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli, l'autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione sud. La circolazione è ripresa parzialmente intorno alle 19, con la riapertura di una corsia.

I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza delle automobili coinvolte e della sede stradale. Restano da chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'incidente.