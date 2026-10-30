Via Einaudi riaperta con un giorno d’anticipo: conclusi i lavori sulla carreggiata verso San Nicolò

È tornata percorribile da mezzogiorno di oggi, venerdì 30 ottobre, la carreggiata di via Einaudi che dalla tangenziale conduce verso via Emilia Pavese e San Nicolò. Il cantiere, avviato il 22 settembre, si è concluso con un giorno di anticipo rispetto ai tempi previsti, restituendo al traffico entrambe le corsie nel tratto di circa 1.200 metri compreso tra l’intersezione con via Tedaldi e la rotatoria con via Emilia Pavese.

Alla riapertura erano presenti la sindaca Katia Tarasconi, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni, la dirigente Roberta Gadda e la direttrice dei lavori per il Comune Silvia Ponzini.

L’intervento ha interessato una superficie di circa 8.600 metri quadrati, con il rifacimento completo della struttura stradale per una profondità di 46 centimetri. I lavori hanno riguardato non soltanto i 21 centimetri degli strati di asfalto, ma anche i 25 centimetri della fondazione sottostante, con l’obiettivo di garantire maggiore resistenza e durata a una strada quotidianamente percorsa da un intenso traffico, anche di mezzi pesanti.

La rimozione del cantiere

Una delle caratteristiche principali dell’intervento, sottolineano in Comune, è stata la scelta di recuperare e riutilizzare direttamente sul posto tutto il materiale della fondazione esistente, evitando il ricorso a nuove ghiaie di cava. Dopo una serie di sondaggi e analisi di laboratorio, che ne hanno accertato l’idoneità, gli inerti sono stati frantumati e miscelati con acqua e cemento attraverso la tecnica della stabilizzazione in sito, dando così origine alla nuova fondazione stradale.

Il procedimento ha permesso di recuperare il 100% degli inerti del sottofondo, evitando il trasporto di oltre 4mila metri cubi di materiale verso gli impianti di trattamento e l'approvvigionamento di nuove materie prime. Una soluzione che, oltre a ridurre l’impatto ambientale del cantiere, ha prodotto un risparmio economico che consentirà di effettuare ulteriori interventi su alcuni tratti della carreggiata sud di via Einaudi.

Anche il materiale ricavato dalla rimozione della vecchia pavimentazione è stato interamente destinato al recupero, attraverso il conferimento a un impianto specializzato. Per realizzare i nuovi strati di asfalto sono stati inoltre impiegati materiali recuperati e rigenerati, nel rispetto dei Criteri ambientali minimi previsti per gli interventi stradali.

L’investimento complessivo ammonta a un milione e 250mila euro e comprende sia le opere appena concluse sia quelle programmate per la primavera del 2027. Con la riapertura anticipata viene così ripristinato un importante collegamento viario per cittadini, lavoratori e attività produttive della zona.