Vigili del fuoco, porte aperte a Piacenza oggi e domani: ecco come visitare la caserma

Un'occasione per varcare le porte della caserma dei vigili del fuoco di Piacenza e scoprire più da vicino il mondo di chi ogni giorno interviene per affrontare incendi, incidenti ed emergenze.

Oggi, sabato 17, e domani, domenica 18 ottobre, la sede centrale del Comando provinciale dei vigili del fuoco, in strada Val Nure 9, apre le porte ai cittadini in occasione della Settimana nazionale della Protezione civile.

Gli orari delle visite

La caserma sarà accessibile al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, sia oggi sia domani. Un'opportunità per avvicinarsi all'attività dei vigili del fuoco e conoscere meglio il ruolo che svolgono nella sicurezza della comunità.

Prevenzione e sicurezza

L'iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini sui rischi presenti sul territorio e sui comportamenti corretti da adottare per prevenire e affrontare le emergenze.

Durante le aperture potranno essere organizzate attività informative, anche in collaborazione con l'Associazione nazionale vigili del fuoco. L'obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione e della protezione civile, rendendo i cittadini più consapevoli e preparati di fronte alle situazioni di pericolo.

L'appuntamento conclude la Settimana nazionale della Protezione civile, in programma dal 12 al 18 ottobre.