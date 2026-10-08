Le fabbriche che hanno fatto la storia rivivono negli scatti d’epoca: mostra a Vigolzone. GALLERIA FOTOGRAFICA
Dalla Sagra alla De Rica, dalla Cementirossi alla Celaschi: una mostra racconta la trasformazione della Val Nure. Inaugurazione domenica 11 ottobre al centro civico.
Nadia Plucani
|3 ore fa
L’impianto di inscatolamento della De Rica in una immagine del 1935
Il reparto di prima lavorazione nel 1935 (da “Le fabbriche di conserva di pomodoro” di Gustavo Zanetti, 1990)
La miniera di Justiano-Filagnoni: alcuni minatori nel 1955
Grazzano Visconti - Donna Anna Visconti ed Ettore Martini, presidente della provincia di Piacenza, nel 1960 durante la posa della prima pietra dei nuovi stabilimenti Sagra, consociata della Carlo Erba
De Rica del Follo di Vigolzone (1968/70)
De Rica di San Rocco di Podenzano - Un momento della consegna dei pomodori nelle cassette nel 1970
“Biscione"
Giovanni Rossi
Le fornaci da calce a Ponte dell'Olio
Remo Celaschi, Franco Fontana e Pietro Celaschi con la motocicletta a vapore costruita nel 1940/41. Franco Fontana, crescendo, diventerà per un certo periodo anche socio nella azienda dei fratelli Celaschi (foto Franco Fontana)
Vigolzone: l'impianto della De Rica per la lavorazione del tonno al Follo di Vigolzone
Nell’immediato dopoguerra le piccole imprese edili trasportavano ancora i sacchi
Dal pomodoro, l’«oro rosso» piacentino, alle grandi industrie: fotografie d’epoca, documenti e oggetti raccontano la trasformazione di Vigolzone e della Val Nure nella mostra «Dai campi alle fabbriche», organizzata dall’associazione Culture per lo sviluppo locale.
L’esposizione, che sarà inaugurata domenica 11 ottobre alle 11.30 al centro civico di via Castignoli 4, nell’ambito della Fiera d’autunno, ripercorre la storia di aziende simbolo: Sagra di Grazzano Visconti, Campanini poi De Rica, Cementirossi di Ponte dell'Olio e Celaschi di Vigolzone.
Si tratta di un viaggio nella memoria industriale, dai conservifici che lavoravano il pomodoro alle imprese meccaniche, attraverso le figure degli imprenditori e le condizioni di vita degli operai.
La mostra, giunta alla quattordicesima edizione, è dedicata alla memoria di Andrea Poggioli, imprenditore ed ex presidente della Pro loco scomparso quest’anno.
Apertura fino al 1° novembre: sabato 16-18.30, domenica 9.30-12.30. L’11 ottobre e il 1° novembre apertura anche pomeridiana.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Fotovoltaico: scatta l'obbligo di teledistacco entro il 2027
2.
Fabrizio Corona punta al bowling di San Nicolò: «Trattative in corso»
3.
«Ordini annullati: tutto esaurito anche il gestore». A San Nicolò dopo 60 anni chiude il distributore Enilive
4.
Capitelli cambia proprietà: Italmobiliare vende alla francese CA Animation. Azienda valutata 36 milioni