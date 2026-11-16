Emergenza freddo, riapre il dormitorio della Sacra Famiglia: già accolte in canonica 170 persone

Riapre oggi, lunedì 16 novembre, la casa di accoglienza della Sacra Famiglia, nel quartiere Infrangibile di Piacenza, per offrire un riparo alle persone senza dimora durante i mesi più freddi. La struttura, ricavata nella canonica, dispone di otto posti letto e dal 2015 ha ospitato complessivamente 170 persone.

A garantire il funzionamento è soprattutto un centinaio di volontari, coordinati da Giuseppe Grizzanti, ex sottufficiale dell'Esercito. Gli ospiti, indirizzati dal Centro di ascolto Caritas, vengono accolti dalle 18, ricevono la cena alle 19.30 e lasciano la struttura alle 8 del mattino, dopo la colazione.

La permanenza può durare da 15 giorni fino all'intero periodo di apertura, previsto sino a fine aprile.

Il progetto, promosso dalla diocesi e sostenuto anche dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, fa parte della rete cittadina per l'emergenza freddo, che comprende altri dormitori e l'ostello Santa Teresa.

«Qui cerchiamo di collocare persone con una progettualità più mirata rispetto alla primissima accoglienza», spiega Davide Marchettini della Caritas diocesana.