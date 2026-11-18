La più antica copia datata della Divina Commedia lascia eccezionalmente il caveau che la custodisce per diventare il cuore di una delle più importanti mostre che Piacenza ospiterà nei prossimi anni. Dal 18 dicembre 2026 al 18 aprile 2027 gli spazi di XNL accoglieranno “1336. Dalla selva alla luce. Dante, la Commedia e il Codice Landiano”, un grande progetto espositivo curato dal direttore dei Musei civici Antonio Iommelli e promosso dal Comune di Piacenza insieme alla Fondazione di Piacenza e Vigevano. A darne l'annuncio ufficiale, ieri mattina, XNL Piacenza attraverso una nota inviata alla stampa.

L'esposizione nasce nell'ambito di Rete Cultura Piacenza e si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino che accompagna la candidatura di Piacenza a Capitale europea della Cultura 2033. Al centro del percorso ci sarà il Codice Landiano del 1336, conservato alla Biblioteca Passerini-Landi e riconosciuto dagli studiosi come la più antica copia datata della Commedia giunta fino a noi.

Attorno a questo straordinario manoscritto prenderà forma un itinerario che attraversa Inferno, Purgatorio e Paradiso attraverso oltre quarantacinque opere provenienti da musei e collezioni pubbliche e private italiane e internazionali. Tra i prestiti più significativi figurano Lucifer di Franz von Stuck dalla National Gallery di Sofia, I lussuriosi di Victor Prouvé dal Musée des Beaux-Arts di Nancy, Anima beata di Guido Reni dai Musei Capitolini e Stregonerie di Salvator Rosa dalla Galleria Corsini di Firenze.

Il progetto unisce opere d'arte e nuove tecnologie grazie a un allestimento multimediale progettato da NEO. Immagini, installazioni e sonorizzazioni accompagneranno il visitatore in un viaggio immersivo che dalle atmosfere della selva oscura porterà fino alla luce dell'Empireo, trasformando gli spazi di XNL in una vera e propria esperienza narrativa.

Il Lucifer di Franz von Stuck prestato dalla National Gallery di Sofia e simbolo della mostra

«Il Codice Landiano è un patrimonio storico straordinario, un unicum che sin dall'inizio del nostro mandato ci siamo assunti l'impegno di valorizzare e far conoscere, come merita, a una platea più vasta», sottolinea l'assessore alla Cultura Christian Fiazza. «Obiettivo che si sta realizzando anche grazie a un importante progetto di informatizzazione finanziato dai fondi europei della Regione Emilia-Romagna. Dalla tradizione medievale all'innovazione tecnologica, in un percorso che è anche simbolo della profonda attualità di Dante e della Commedia».

L'assessore lega l'iniziativa anche alla prospettiva culturale della città: «Mentre Piacenza consolida la propria candidatura a Capitale europea della Cultura per il 2033, dedicando una mostra-evento al Sommo Poeta che integra opere di indiscutibile valore artistico e allestimento multimediale, si intende parlare non solo a studiosi ed esperti, ma permettere a ciascuno di ritrovare il proprio Dante».

Un Dante che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole essere patrimonio condiviso e non soltanto oggetto di studio. «Conosciuto tra i banchi di scuola, nelle sale di una biblioteca o nella folgorante bellezza di un verso che ha ispirato la propria vita. Perché, come lo hanno definito gli intellettuali di ogni epoca, su tutti Thomas Stearns Eliot, Dante è il più universale degli scrittori in lingua moderna».

La mostra sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative collaterali curate dai settori Teatro e Musica di XNL, oltre a percorsi educativi dedicati a scuole, famiglie e giovani e a un calendario di incontri, approfondimenti e visite guidate che accompagneranno il pubblico alla scoperta dell'universo poetico, artistico e simbolico della Divina Commedia.