Report ambiente: Piacenza 39ª migliora, ma ha il freno tirato

I numeri non sono bugiardi, ma vanno interpretati. Per tale ragione, a dispetto di un balzo avanti di sei posizioni della classifica contenuta nel report “Ecosistema urbano” diffuso da Legambiente, dove Piacenza è passata dal 45esimo posto dello scorso anno al 39esimo del 2026, la stessa associazione ambientalista si limita a una soddisfazione moderata, affermando che «solo in parte è una buona notizia», per poi chiarire il perché: «Piacenza sembra una città che prova ad accelerare, ma continua a viaggiare con il freno a mano tirato». Un’affermazione corroborata dal fatto che la nostra città da due decenni affronta in modo altalenante e incerto le stesse emergenze ambientali - inquinamento dell’aria, consumo di suolo, produzione di rifiuti, ecc. - con luci e ombre che continuano a riproporsi, pressoché immutate, di anno in anno, soprattutto in riferimento ai nodi più critici.

Il rapporto

Il rapporto annuale di Legambiente, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, analizza le prestazioni ambientali dei 106 capoluoghi di provincia italiani sulla base di 20 parametri ecologici. Il capoluogo leader in fatto di green è Mantova, al primo posto in Italia, seguita da Trento e da Bolzano, mentre per le ultime posizioni si deve andare a sud, dove si trovano Palermo, Reggio Calabria e Napoli.

Fanalino di coda

Un’altra conferma che il piazzamento piacentino è da leggersi in chiaroscuro arriva dal confronto con gli altri capoluoghi regionali, nel quale Piacenza per il terzo anno consecutivo risulta il fanalino di coda. Reggio Emilia è quinta a livello nazionale, Parma settima, Rimini decima, Bologna 12esima e Modena, che quest’anno compie un significativo balzo in avanti, 23esima. Oltrepassando il Po, Piacenza paga dazio con le vicine Cremona, quarta in Italia, e anche con Lodi, 25esima e perciò quattordici posizioni prima della nostra città.