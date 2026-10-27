Report ambiente: Piacenza 39ª migliora, ma ha il freno tirato
Nella graduatoria di Legambiente la città fa un balzo di sei posti, ma resta ultima in Regione senza scrollarsi di dosso vecchi problemi
Filippo Lezoli
|2 ore fa
I numeri non sono bugiardi, ma vanno interpretati. Per tale ragione, a dispetto di un balzo avanti di sei posizioni della classifica contenuta nel report “Ecosistema urbano” diffuso da Legambiente, dove Piacenza è passata dal 45esimo posto dello scorso anno al 39esimo del 2026, la stessa associazione ambientalista si limita a una soddisfazione moderata, affermando che «solo in parte è una buona notizia», per poi chiarire il perché: «Piacenza sembra una città che prova ad accelerare, ma continua a viaggiare con il freno a mano tirato». Un’affermazione corroborata dal fatto che la nostra città da due decenni affronta in modo altalenante e incerto le stesse emergenze ambientali - inquinamento dell’aria, consumo di suolo, produzione di rifiuti, ecc. - con luci e ombre che continuano a riproporsi, pressoché immutate, di anno in anno, soprattutto in riferimento ai nodi più critici.
Il rapporto
Il rapporto annuale di Legambiente, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, analizza le prestazioni ambientali dei 106 capoluoghi di provincia italiani sulla base di 20 parametri ecologici. Il capoluogo leader in fatto di green è Mantova, al primo posto in Italia, seguita da Trento e da Bolzano, mentre per le ultime posizioni si deve andare a sud, dove si trovano Palermo, Reggio Calabria e Napoli.
Fanalino di coda
Un’altra conferma che il piazzamento piacentino è da leggersi in chiaroscuro arriva dal confronto con gli altri capoluoghi regionali, nel quale Piacenza per il terzo anno consecutivo risulta il fanalino di coda. Reggio Emilia è quinta a livello nazionale, Parma settima, Rimini decima, Bologna 12esima e Modena, che quest’anno compie un significativo balzo in avanti, 23esima. Oltrepassando il Po, Piacenza paga dazio con le vicine Cremona, quarta in Italia, e anche con Lodi, 25esima e perciò quattordici posizioni prima della nostra città.
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