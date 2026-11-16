Burgundy, la tonalità “mai più senza” e i preziosi consigli per portarla al top

Benedetta Rizzo, make-up artist Inglot, ci svela tutta i segreti di questo rosso profondo e caldo, che ricorda il vino, ma anche l’amarena e il cioccolato, così di tendenza

Qual è esattamente la differenza tra burgundy e bordeaux in termini di sottotono e intensità?

«Il burgundy e il bordeaux sono due tonalità molto vicine, spesso utilizzate come fossero sinonimi. In generale, il burgundy presenta una componente più fredda e violacea, con richiami al rosso vino e al prugna, mentre il bordeaux può avere sfumature più calde, che si avvicinano al rosso scuro e al marrone. Molto dipende dalla formulazione e dalla pigmentazione del prodotto. Entrambi regalano profondità, ma il burgundy ha spesso un carattere più freddo e sofisticato», spiega Benedetta Rizzo.

Perché proprio il burgundy è diventato il «nuovo nero» di questo autunno?

«Perché è intenso, elegante e sorprendentemente versatile. Aggiunge carattere ai look e si abbina con facilità ai toni neutri, al grigio, al nero e ai colori tipici della stagione. Nel make-up è un’alternativa raffinata ai classici marroni e rossi, perché dona profondità allo sguardo e personalità alle labbra, adattandosi a interpretazioni diverse, da quelle più discrete a quelle più decise», suggerisce la make-up artist.

Burgundy sugli occhi o sulle labbra? Meglio scegliere un punto focale o osare il total look?

«Entrambe le interpretazioni funzionano. La scelta dipende dallo stile personale e dall’occasione. Per un look quotidiano, il burgundy sulle labbra può essere abbinato a occhi luminosi e definiti, mentre uno smokey eyes nei toni del vino si accompagna bene a labbra nude o rosate. Per la sera, il total look è una proposta di grande carattere. Il segreto è giocare con texture e sfumature diverse della stessa famiglia cromatica, così da creare armonia e movimento».

Come si realizza uno smokey eyes burgundy senza dare l’effetto «occhio stanco o irritato»?

«Il risultato dipende soprattutto dalla scelta della tonalità e dal modo in cui viene sfumata. Una base marrone o taupe crea una transizione morbida, mentre il burgundy può essere concentrato sulla palpebra mobile e intensificato lungo la rima cigliare. Le sfumature più prugna e vino sono particolarmente interessanti, perché valorizzano il colore e danno profondità allo sguardo. Una matita marrone scuro o nera, applicata vicino alle ciglia, aggiunge definizione. Il mascara e una base uniforme nella zona perioculare completano il make-up».

Quali texture consigliare per le labbra burgundy in autunno? Opache a lunga tenuta, viniliche o balsami colorati?

«La scelta della texture permette di cambiare completamente il carattere del burgundy. Le formule opache regalano un risultato pieno e sofisticato, ideali per un colore intenso e definito. Le texture viniliche e luminose rendono invece il look più contemporaneo e valorizzano la tridimensionalità delle labbra. Per un effetto più delicato, i balsami colorati e le formule sheer lasciano una traccia leggera e modulabile, perfetta anche per il giorno. La scelta dipende dall’effetto desiderato e dallo stile che si vuole interpretare».

A quali sottotoni e colori di occhi dona di più questa palette?

«Il burgundy è una tonalità trasversale, che può essere adattata a incarnati e colori di occhi diversi. Sugli occhi verdi crea un contrasto particolarmente suggestivo, grazie alle sue componenti rossastre e violacee. Sugli occhi castani risulta armonioso e aggiunge profondità, mentre sugli occhi azzurri e celesti le sfumature più vinose creano un contrasto elegante. Anche il sottotono della pelle può orientare la scelta. Le varianti più violacee valorizzano spesso gli incarnati freddi, mentre quelle con una componente più calda e marrone si armonizzano bene con sottotoni caldi».

Chi ha labbra sottili o incarnati molto chiari può indossare un rossetto bordeaux scuro?

«Assolutamente sì. Un incarnato chiaro può essere valorizzato molto bene da un burgundy, proprio grazie al contrasto che crea. Anche chi ha labbra sottili può indossare tonalità scure. La scelta della texture dipende soprattutto dall’effetto che si desidera ottenere. Un finish satinato o luminoso può dare maggiore tridimensionalità alle labbra, mentre un opaco restituisce un risultato più deciso e sofisticato. Un valido alleato è la matita labbra, in una tonalità leggermente più scura rispetto al rossetto, da sfumare verso l’interno per creare profondità e definire il contorno. La scelta finale resta legata al gusto personale e allo stile che si vuole esprimere».

Qual è l’errore più comune che si fa quando si lavora con un colore così scuro e pigmentato?

«Con le tonalità molto pigmentate la precisione fa la differenza. Il colore rende al meglio quando viene applicato e intensificato gradualmente, così da poter controllare il risultato e ottenere sfumature omogenee. Sugli occhi è importante dedicare attenzione alla transizione tra i colori. Sulle labbra, una buona preparazione e un contorno ben definito aiutano a valorizzare la profondità del burgundy e a ottenere un risultato pulito. La gradualità nell’applicazione permette comunque di adattare l’intensità al risultato desiderato».

Come si abbina il make-up burgundy al resto del look?

«Il burgundy si abbina molto bene a blush rosati, malva o berry, scelti in base all’intensità del make-up e all’incarnato. Le sopracciglia possono restare definite e pettinate, con un effetto naturale che incornici lo sguardo. Per la manicure, il burgundy ripreso sulle unghie crea un richiamo elegante e coordinato. Per un effetto più d’impatto, è interessante anche un rouge noir, una tonalità profonda con una componente borgogna. In alternativa, sono perfetti nude, beige rosati e marroni cioccolato. Il risultato è un look armonioso, in cui ogni elemento accompagna il colore senza perdere la propria personalità», suggerisce Benedetta Rizzo.