Enrico Marcotti e la Filo: teatro, storia e passione

Due secoli di storia e un anno in più da raccontare. La Società Filodrammatica Piacentina, fondata ufficialmente nel 1825 per decreto di Maria Luigia, nel 2025 ha celebrato i suoi primi 200 anni. Oggi è nel suo 201° anno di vita e continua a essere una presenza importante nella cultura della città.

A raccontarla, nella nuova puntata di Lo Specchio di Piacenza, sarà il suo presidente Enrico Marcotti, giornalista, critico teatrale e da sempre legato al mondo della scena.

La storia della Filo attraversa quella di Piacenza: dagli esordi a Palazzo Mercanti, dove nel 1826 andò in scena il primo spettacolo, fino al trasferimento nel 1908 nell'ex chiesa di Santa Franca, diventata il Teatro dei Filodrammatici. Una sala che ha ospitato generazioni di attori e autori e che nel corso della sua storia ha incrociato anche nomi fondamentali del teatro italiano. Nel 1925, per esempio, Luigi Pirandello assistette alla prima piacentina de La maschera e il volto e lasciò alla Filo una fotografia autografata, definendola “Valorosissima”.

Ma la Filodrammatica non è soltanto memoria. È anche una realtà che ha attraversato momenti difficili: il teatro venne chiuso nel 1980 per problemi strutturali e tornò al pubblico soltanto nel 2000, dopo un lungo intervento di restauro. Oggi la sala di via Santa Franca è nuovamente uno dei luoghi storici del teatro piacentino.

Con Marcotti si parlerà dunque di passato e futuro: di cosa significa custodire un'eredità di 201 anni, ma anche di come una società teatrale possa continuare a parlare al pubblico di oggi. E non mancherà uno sguardo al teatro dialettale piacentino, una tradizione che la Filo ha scelto di valorizzare anche nelle iniziative del bicentenario.

Come sempre, alcune fotografie scelte dall'ospite scandiranno il racconto, portando in studio volti, luoghi, spettacoli e momenti della lunga storia della Filodrammatica e della vita teatrale di Enrico Marcotti.

Lo Specchio di Piacenza, con Nicoletta Bracchi, ospite Enrico Marcotti, presidente della Società Filodrammatica Piacentina.