Zona Sport, alle 21.30 riparte la nuova stagione su Telelibertà

Riparte il viaggio di Zona Sport attraverso l’universo sportivo piacentino. Torna questa sera alle 21.30 su Telelibertà (canale 76 del digitale terrestre e in streaming nella sezione tv del sito www.liberta.it ) il tradizionale appuntamento settimanale, pronto a guidarvi dentro e fuori dal campo. A condurre la nuova stagione saranno i giornalisti Marcello Tassi e Benedetta Del Re, pronti ad accompagnarvi in un percorso in tre parti tra attualità, grandi risultati territoriali e approfondimenti sulle storie dei protagonisti.

Il primo blocco sarà dedicato alla pallacanestro, con un’analisi dell’avvio di stagione dopo le prime due giornate di campionato. In studio i tre allenatori delle realtà piacentine impegnate tra Serie B Nazionale e Serie B Interregionale: Marco Del Re (Fiorenzuola Bees), Marcello Ghizzinardi (Assigeco Piacenza) e Giorgio Salvemini (Bakery Piacenza). La seconda parte spalancherà poi le porte al mondo della kickboxing con l’impresa iridata di Layla El Hayek, portacolori della Yama Arashi e recente campionessa mondiale nella categoria Juniores PointFight (-70 kg) ai Mondiali Wako Youth di Jesolo. Insieme a lei la sorella Somaya, altra brillante atleta e compagna di tatami, e il maestro Gianfranco Rizzi. Nel finale l’ospite sarà Umberto Raimondi, apneista della Nazionale italiana che rivelerà i retroscena di una disciplina affascinante e al limite, sospesa tra meditazione, concentrazione e polmoni d’acciaio.