Zona Sport, alle 21.30 riparte la nuova stagione su Telelibertà
Spazio a basket, kick boxing e apnea: tanti ospiti, commenti e storie di sportivi piacentini
Redazione Online
|5 ore fa
Riparte il viaggio di Zona Sport attraverso l’universo sportivo piacentino. Torna questa sera alle 21.30 su Telelibertà (canale 76 del digitale terrestre e in streaming nella sezione tv del sito www.liberta.it) il tradizionale appuntamento settimanale, pronto a guidarvi dentro e fuori dal campo. A condurre la nuova stagione saranno i giornalisti Marcello Tassi e Benedetta Del Re, pronti ad accompagnarvi in un percorso in tre parti tra attualità, grandi risultati territoriali e approfondimenti sulle storie dei protagonisti.
Il primo blocco sarà dedicato alla pallacanestro, con un’analisi dell’avvio di stagione dopo le prime due giornate di campionato. In studio i tre allenatori delle realtà piacentine impegnate tra Serie B Nazionale e Serie B Interregionale: Marco Del Re (Fiorenzuola Bees), Marcello Ghizzinardi (Assigeco Piacenza) e Giorgio Salvemini (Bakery Piacenza). La seconda parte spalancherà poi le porte al mondo della kickboxing con l’impresa iridata di Layla El Hayek, portacolori della Yama Arashi e recente campionessa mondiale nella categoria Juniores PointFight (-70 kg) ai Mondiali Wako Youth di Jesolo. Insieme a lei la sorella Somaya, altra brillante atleta e compagna di tatami, e il maestro Gianfranco Rizzi. Nel finale l’ospite sarà Umberto Raimondi, apneista della Nazionale italiana che rivelerà i retroscena di una disciplina affascinante e al limite, sospesa tra meditazione, concentrazione e polmoni d’acciaio.
Le repliche andranno in onda domani alle 11 e alle 18.05, oltre a venerdì alle 11. Tutte le puntate saranno disponibili nella sezione On Demand del sito di Libertà.
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