Quando si pensa ai videogiochi e alle loro ispirazioni letterarie, probabilmente il filosofo e scrittore francese Jean-Paul Sartre non è il primo nome che viene in mente, ma esiste un videogioco italiano ispirato alla sua opera teatrale Huis Clos (A porte chiuse) del 1944. Questo dramma, ambientato in un salone che è al tempo stesso l’inferno, viene ricordato soprattutto per una celebre frase che viene pronunciata da uno dei personaggi, Garcin, verso la fine della rappresentazione: «l’enfer, c’est les autres», traducibile in italiano come «l’inferno sono gli altri».

È proprio da qui che sono partiti i creatori di Hell is Others, videogioco pubblicato nel 2022, come intuibile fin dal titolo che hanno scelto, trattandosi della traduzione inglese della battuta appena citata. Giochiamo nei panni di Adam Smithson, un uomo che vive (o meglio, sopravvive) in un piccolo appartamento della fittizia e caotica Century City. L’unica compagnia di Smithson è un piccolo bonsai che ha bisogno di sangue fresco per poter sopravvivere. Per trovare il sangue, l’uomo deve abbandonare il suo appartamento e scendere tra le strade di Century City, popolate da creature mostruose. La città sembra bloccata in un ciclo infinito, sospesa, a un passo dall’annientamento totale. Potrebbe essere una sorta di sogno lucido ma più probabilmente è un purgatorio, o forse proprio un inferno, considerando il riferimento letterario. Se in Sartre l’inferno sono gli altri perché ci giudicano, ci etichettano, ci limitano in quelle che sono le nostre libertà, qui nel gioco siamo invece davanti alla profonda solitudine del protagonista, oggettivamente minacciato non solo dallo sguardo altrui, ma proprio dalla presenza aggressiva delle entità in cui si imbatte. Tra cui altri videogiocatori, dato che è presente una modalità online in cui altri individui possono attaccarvi e sottrarvi ciò che avete. Ma soprattutto, Adam Smithson è bloccato in quel citato loop di azioni, in apparenza surreali e prive di senso, come annaffiare piante col sangue per ottenere in cambio dei proiettili. Volendo fare un passo in più, c’è molto dell’esistenzialismo di Sartre. L’essere umano esiste, come prima cosa, poi solo in un secondo momento può eventualmente trovare la sua essenza, tramite le proprie decisioni. Tutto ciò mentre si trova da solo, condannato a essere libero perché non c’è un senso ultimo prestabilito, in assenza del quale spetta a lui doversi muovere per cercarlo, senza poter fare affidamento su un confronto che sia davvero salvifico.

Per la sua stessa natura di videogioco, Hell is Others presenta alcune differenze, almeno per quanto riguarda la struttura dell’interazione. Un videogioco ha un fine prima ancora di esistere concretamente, perché è pensato a monte da specifiche persone (in questo caso i team Yonder e Strelka Games). Per cui, in termini videoludici, il nostro protagonista avrà una determinata missione, fornita dall’esterno, senza libertà di poterla seguire oppure no, visto che deve rispondere ai comandi del videogiocatore. Sul piano narrativo, tuttavia, la storia di Adam Smithson e la sua delirante routine nella metropoli infernale possono davvero essere una declinazione contemporanea dell’esistenzialismo. Hell is Others è disponibile per computer al prezzo di 15 euro, ma essendo uscito da qualche anno lo troverete probabilmente in forte sconto durante i saldi.