Generazione smartphone? Siete voi Boomer quelli dipendenti

Bentornati cari amici lettori! Una precisazione, nel dubbio che qualcuno di voi non l’abbia ancora capito: questa è una rubrica satirica e ironica, non di geopolitica. Quindi risparmiamoci i messaggi sul social dei boomer (sì, intendo proprio quello blu). Qui si ride, a partire da me.

Oggi voglio affrontare un argomento: il rapporto che hanno i genitori con i propri smartphone. Per anni ci siamo sentiti dire che stavamo troppo attaccati agli schermi, e ora le parti sembrano essersi invertite. Hanno sempre il telefono in mano, ma quando li chiami, i pianeti si allineano e non rispondono mai.

Personalmente ogni volta che vado a trovare i miei genitori, una delle prime cose che mi viene chiesta è quella di sistemare qualcosa che non funziona e, soprattutto, di recuperare qualche password. Una password creata da loro, che non posso sapere ma che, per qualche strana ragione, dovrei sapere anche io. Così iniziano le indagini in stile Sherlock Holmes, per capire che sequenza inserire per entrare con lo spid.

Chi ha inventato lo spid ha ricevuto così tante macumbe che mi meraviglio non sia sotto la Protezione testimoni.

Appena prendi il telefono in mano ci sono così tante app aperte, che pure Candy Crush chiede pietà e un periodo di ferie.

La luminosità è così alta che per guardare lo schermo servono gli occhiali da sole. I caratteri sono così grandi che per leggere una frase ci metti due giorni. Per non parlare degli aggiornamenti: il telefono è rimasto al 2018, per paura di scaricare qualche virus.

Un sacco di precauzioni che vanno in fumo appena arriva una mail del supermercato sotto casa che annuncia una vincita di 1000 euro di buono spesa, basta cliccare sul link. Lo cliccano. E, il telefono, ovviamente, esplode.

I vocali che ricevo da mia madre sono di due tipi: i primi lunghi almeno 5 minuti e contengono vocalizzi degni di un tenore della scala, intervallati da rumori di stoviglie e mobili spostati. I secondi sono vuoti, semplicemente ha schiacciato per sbaglio e mi ritrovo a sentire la conversazione con il fruttivendolo. Questi sono i miei preferiti, lo ammetto.

Anche i post sul social blu, meritano qualche parola: Buongiornissimi glitterati, puntini di sospensione distanti mezzo metro uno dall’altro e utilizzati senza senso, frasi scritte in maiuscolo come se stessero urlando.

I miei genitori hanno più giochini sul telefono di me, hanno più app di me, lo usano il triplo di me.

Ma appena lo prendo in mano per rispondere a qualche messaggio di lavoro scatta la frase “hai sempre quel coso in mano!”

Cari amici lettori, vi lascio qui che ho appena ricevuto un whatsapp da mia madre, dice che ho sempre quel coso in mano. Me l’ha scritto lei. Dal telefono che ha in mano da stamattina.