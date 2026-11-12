In “Carnaval De Luz” gli U2 cantano i primi 50 anni di una storia leggendaria

Mentre il mondo ancora si stupisce che il rock sia ormai diventato un classico e, ahinoi, un business (di quelli che danno da mangiare a centinaia di persone che lavorano per quell’industria, e non solo ai musicisti - questo va detto), mezzo mondo ha trascorso gli ultimi giorni appiccicato al computer per accaparrarsi il miglior biglietto per il concerto degli U2. Arriveranno anche in Italia, a Milano (allo Stadio San Siro, ça va sans dire) il 5 e 6 luglio 2027. Nel frattempo, in tanti si sono conquistati biglietti per Stoccolma e Londra, altri attendono gli immancabili - anche se ancora non annunciati - concerti "a casa loro", Dublino, dove hanno già regalato due show a sorpresa e dove, certamente, torneranno a chiudere il cerchio. Un cerchio lungo cinquant’anni.

Gli U2 a Sarajevo nel 1997 La copertina del nuovo album degli U2 "Carnaval De Luz" Gli U2 in una recente foto Gli U2 in versione bianco e nero, 2026 Un recente ritratto ufficiale della band



Il tour arriva prendendo spunto da un’operazione non da poco: l’uscita del nuovo album in studio di inediti “Carnaval De Luz”, che (per i pochi che ancora non lo sanno) uscirà domani. Intanto, se posso inserirmi al centro della débâcle sui social tra chi ritiene gli U2 dei «venduti» in quanto il prezzo dei biglietti dei loro concerti è «proibitivo» e chi continua a idolatrarli come se prima e dopo non fosse esistito niente altro, una buona notizia c’è: rispetto a precedenti brani usciti in anni recenti, francamente deludenti, tutti hanno ascoltato con le proprie orecchie che “Street of Dreams” e “Silencio” (le canzoni già uscite) risuonano bene. E, se posso anticiparvelo, sulla via del miglioramento è tutto il nuovo album, che include anche Dolly Parton. Pensate che la cantante, scomparsa di recente, ha voluto, pur essendo sofferente, duettare con Bono in “Torn”, traccia finale del disco che resta anche l’ultima performance vocale della Parton (che l’ha anche scritta insieme a Bono e a Johnny McDaid). Si tratta di una canzone country che parla di legami spezzati. Questo inserimento ci ricorda l’ultimo album dei Rolling Stones: forse anche gli U2 hanno capito che era giunta l’ora di spaziare ulteriormente, o meglio miscelare tra loro più generi per sfornare un disco il più vario possibile. Insomma, io sto “Carnaval De Luz” lo promuovo, anche se (ma questo è ovvio, scusate) non raggiunge l’apice di certi capolavori del gruppo.

U2, una lunga storia di fratellanza autentica In versione "Achtung Baby": è il 1991 e tutti capiscono che i capolavori non sono ancora finiti

Di ottimo auspicio, comunque, ci sono alcuni fattori: Bono Vox, superati i problemi di salute (anche Larry ne ha avuti e tutti hanno superato i 65), ha recuperato un po’ in voce (rispetto al tour acustico solista) e il sound resta inconfondibile (grazie a quel Santo chitarrista che è The Edge). Infine, in un recente concerto a Londra, alla Tate (registrato per la BBC), a raggiungere la band c’era anche un certo Brian Eno. Sarà che, per me, ogni cosa che tocca Eno diventa sublime... Buon ascolto e scrivetemi la vostra!

IN 12 BRANI ESPRIMO IL LORO TEMPO FATTO DI SPIRITUALITA', AMICIZIA, LIBERTA' E RESISTENZA

Registrato un po’ ovunque e prodotto da Jacknife Lee, “Carnaval De Luz” è una raccolta di 12 brani che esplorano temi quali la spiritualità, l’amicizia, la libertà e la resistenza di fronte e forze oscure e invadenti. Non a caso, i Nostri stanno rilasciando interviste in cui - come sempre - parlano dei conflitti e non evitano neppure attacchi, più o meno diretti, a Donald Trump - e in questo, nel mondo del rock (e non solo), sono in buona compagnia.

Le radici dell’album sono ricondotte ai due Ep di 6 tracce pubblicate dagli U2 a sorpresa all’inizio dell’anno, registrate insieme alle nuove canzoni. Con quest’album la band festeggia il suo 50esimo anniversario, ma lo fa anche con il tour mondiale che li porterà anche in Italia a luglio. E chissà come sarà ascoltarli dal vivo, ancora una volta... Possiamo già scommettere che, a sostenerli, ci sarà - come promettono - un “The Greatest Show on Earth”, con tanta tecnologia e tutti gli “aiuti” che siamo già abituati a vedere in molti altri grandi concerti (tranne Bob Dylan, di cui parleremo più avanti).

E se, come scrivevo poco fa, Eno è il Re Mida della musica rock (lo ritroviamo in “Go (Carnaval De Luz)”, “The Greatest Show on Earth” e “Can’t Stop Us Now”, come coautore e ai sintetizzatori, sappiate che in “Torn” c’è anche la pedal steel di Daniel Lanois. A ribadire due pezzi di storia degli U2 che hanno sensibilmente contribuito a costruire mezzo secolo di grande musica che ha unito per sempre i nostri cuori.

One love, one blood.