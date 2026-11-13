Un’immagine in particolare ha smosso l’attenzione e spinto a scrivere del libro "Mediterraneo, il lato selvaggio", edito da Mondadori, uscito il 6 ottobre. Si tratta di un olivo meraviglioso in un oliveto del Salento che racconta come l’areale di distribuzione di molte specie si sia esteso grazie all’agricoltura e, in generale, agli spostamenti delle popolazioni umane. L’olivo era un tempo diffuso solo in Medio Oriente, e oggi è forse la pianta simbolo dell’intero Bacino Mediterraneo. Lo sappiamo bene noi piacentini che, in forza del cambiamento climatico, vediamo sempre più pendii collinari coltivati a oliveti. Sono molte le immagini incantevoli riportate nel libro fotografico firmato da tre esperti naturalisti: Marco Colombo, Bruno D’Amicis e Ugo Mellone. Evidenziamo una seconda fotografia incredibilmente bella: una sughera che ha messo radici da secoli allo Stretto di Gibilterra con la chioma interamente occupata da centinaia di nibbi, rapaci diurni, in riposo. Quando ci interroghiamo sull’importanza degli alberi, spesso dimentichiamo di annoverare la loro funzione strettamente ecologica, quella di creare piccoli ecosistemi di biodiversità.

La copertina del libro Un lepidottero di origine tropicale (di Colombo, foto tratta dal volume) Rondoni maggiori al tramonto (Sardegna), foto tratta dal volume (di D'Amicis) Cavalluccio marino tra Posidonia in Sardegna: l'esplosione di colori nelle acque marine (di Colombo, foto tratta dal volume) Una balenottera comune, il secondo animale più grande esistente sul Pianeta, emerge dalle acque del mar Ligure (di D'Amicis, foto tratta dal volume) Due foche monache del Mediterraneo sembrano danzare su una prateria di Posidonia nelle acque di un'isola greca. Una specie scampata all'estinzione (di Mellone, foto tratta dal volume)

Gli autori di "Mediterraneo. Il lato selvaggio" sono riusciti a celebrare il lato più incontaminato del mare tra le terre e invitano il lettore a guardare questo Eden con occhi nuovi: non solo come culla di civiltà e meta turistica, ma come bacino di biodiversità, resistente e vulnerabile al tempo stesso. Troppo spesso le specie animali e vegetali sono minacciate per la mancanza di un’educazione naturalistica o di una conoscenza delle dinamiche che regolano i delicati equilibri ambientali. Ecco perché raccontare nella nostra rubrica il lavoro di Colombo, D’Amicis e Mellone che hanno attraversato i territori più remoti del bacino mediterraneo per descriverne il lato selvaggio: balenottere e foche, lupi e orsi, specie endemiche e migrazioni spettacolari che scandiscono le stagioni. Quarant’anni fa il noto divulgatore e naturalista inglese David Attenborough descriveva il Mediterraneo come "Primo Eden". Oggi questo piccolo bacino di acqua salata è riuscito a conservare la sua ricchezza unica nonostante le molte minacce associate ai cambiamenti globali in corso: cambiamento climatico e inaridimento degli ecosistemi.