Intorno a Giuseppe Verdi: una domenica tra musica, immagini e aneddoti
Domenica 1 novembre, alle ore 11, il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Concerti della domenica”
Redazione Online
|3 ore fa
Domenica 1 novembre, alle ore 11, il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Concerti della domenica”, dedicato a uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana: Giuseppe Verdi.
“Intorno a Giuseppe Verdi: preludi, sinfonie, balletti, immagini e aneddoti” è il titolo dell’incontro gratuito, pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta dell’universo verdiano attraverso un percorso che intreccia musica, narrazione e suggestioni visive.
Al centro dell’appuntamento ci saranno alcune delle opere più celebri del compositore, tra cui La Traviata, Aida e Nabucco, capolavori che hanno segnato la storia dell’opera lirica e continuano a emozionare il pubblico di tutto il mondo. Le loro pagine musicali offriranno l’occasione per riscoprire melodie indimenticabili, atmosfere teatrali e momenti di grande intensità espressiva, in un itinerario che metterà in luce la ricchezza e la varietà della produzione verdiana.
A interpretare le musiche saranno Laura Beltrametti e Patrizia Bernelich, impegnate al pianoforte a quattro mani. Il racconto sarà affidato a Roberto Recchia, che guiderà gli ascoltatori tra curiosità, aneddoti e approfondimenti, mentre le immagini curate da Riccardo Filianoti contribuiranno a dare forma visiva al percorso, arricchendo l’esperienza d’ascolto.
L’iniziativa propone così un modo coinvolgente e accessibile di avvicinarsi a Verdi, andando oltre le note per esplorare il contesto, le storie e le suggestioni che accompagnano le sue opere. Musica e parole dialogheranno per restituire al pubblico uno sguardo più ampio sul mondo del compositore, valorizzandone tanto la forza drammatica quanto la capacità di parlare a generazioni diverse.
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